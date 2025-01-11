營收獲利速報》聯發科、和泰車、和碩

和泰（2207）汽車去年12月合併營收達233.02億元，較2023年同期微減0.46%；全年合併營收達2757.68億元，則較2023年2733.66億元年增0.88%，再創歷史新高。 （記者楊雅民攝）

AI晶片帶動 聯發科去年營收創次高

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）公布去年12月營收416.83億元，月減7.87%、年減4.57%，去年第四季單季營收1380.43億元，季增4.72%、年增6.54%；累積去年全年營收5305.86億元，年增22.41%，創下歷史次高。

聯發科去年在最新AI手機旗艦晶片天璣9400熱賣帶動下，全年營收表現亮眼，優於原先預期，創下歷史次高，法人看好聯發科今年在AI應用持續擴展下，手機與非手機業務可同步成長，營運有望再走揚。

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和泰車去年營收續創高 年增0.88%

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公布去年12月營收達233.02億元，月減1.6%、年減0.46%；全年營收達2757.68億元，年增0.88%，再創歷史新高。

和泰汽車表示，代理的TOYOTA及Lexus品牌去年合計掛牌量達15萬3526輛，其中TOYOTA領牌數達12萬5003輛，Lexus領牌數2萬8523輛，合計市占率達33.5%，創下近11年來新高。

轉投資的長源汽車受惠於年底大型貨車販促，銷售台數增加，營收年增2.25億元；小金雞車美仕去年國內外市場業績也維持成長走勢，營收較前年成長1億元。

和碩去年營收年減10% 今年重返成長

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）受惠於客戶新品出貨，加上AI伺服器產品小量送交客戶，去年12月營收寫下2年來同期高點，第四季業績創全年單季新高，帶動2024年總營收連續11年突破兆元大關；和碩看好2025年在事業多角化佈局下，整體營運可望重返成長軌道。

和碩去年12月營收1024.46億元，月減3.1%、年增23.2%，第四季營收3270億元，季增11.14%、年減4.44%，2024全年營收1.12兆元、年減10.46%。

和碩自2024年起著手執行集團的5年計畫，發展AI新應用相關的事業。儘管AI伺服器切入時間較晚，但管理層認為腳步還算穩健，若GB200伺服器本週送樣之後順利取得客戶認證，有機會能在短時間內掌握後續訂單，更進一步鎖定智慧醫療等市場，透過多角化佈局挹注營運能量。

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