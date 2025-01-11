台塑四寶去年營運寒冬 台塑首度虧損

（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕因需求不振、中國擴大產能致使供需失調，台塑四寶去年出現營運寒冬，合計稅後淨利僅83.71億元、年減81%，台塑（1301）並首度出現全年虧損；不過，展望2025年，台塑四寶多認為石化景氣有望從谷底反彈，期待今年自低谷翻轉。

台塑四寶昨日公告去年營收及自結獲利，台塑化（6505）自結每股稅後盈餘（EPS）0.62元排名第一，南亞（1303）EPS0.42元排名第二、台化（1326）EPS0.06元排名第三，台塑首度出現虧損，每股虧損0.2元。

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台塑︰分散市場 今年可望好轉

台塑指出，去年稅後虧損12.7億元、每股虧損0.2元，除本業持續虧損外，台塑美國獲利縮水、現金股息減少26.1億元，再加上轉投資的福欣特殊鋼大虧32.3億元，使得獲利下滑；展望今年，將朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，同時分散市場，提高差別化產品銷售比重，預期今年業績可望較去年好轉。

南亞表示，同業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國房產問題等不利因素限制復甦力道，去年稅後淨利33.21億元、EPS0.42元，預估受到農曆春節影響，今年1月與首季營收都將略低於去年12月與去年第四季。

台化去年稅後淨利3.79億元、EPS0.06元。董事長洪福源表示，中國崛起，過剩的產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至新能源、半導體都普遍存在，短時間不易解決，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態，未來營運主軸要靠「差異化」；他也預估，台化1月及第一季營收因農曆春節關係，比去年12月及第四季減少，不過第二季即會有所改善。

台塑化去年稅後淨利59.44億元、EPS0.62元。台塑化認為，上半年川普上任後可能增加關稅，使得油價下跌，但下半年全球央行持續降息，可望帶動油品需求增加，國際油價上漲機率高。

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