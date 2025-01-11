晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台塑四寶去年營運寒冬 台塑首度虧損

2025/01/11 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕因需求不振、中國擴大產能致使供需失調，台塑四寶去年出現營運寒冬，合計稅後淨利僅83.71億元、年減81%，台塑（1301）並首度出現全年虧損；不過，展望2025年，台塑四寶多認為石化景氣有望從谷底反彈，期待今年自低谷翻轉。

台塑四寶昨日公告去年營收及自結獲利，台塑化（6505）自結每股稅後盈餘（EPS）0.62元排名第一，南亞（1303）EPS0.42元排名第二、台化（1326）EPS0.06元排名第三，台塑首度出現虧損，每股虧損0.2元。

台塑︰分散市場 今年可望好轉

台塑指出，去年稅後虧損12.7億元、每股虧損0.2元，除本業持續虧損外，台塑美國獲利縮水、現金股息減少26.1億元，再加上轉投資的福欣特殊鋼大虧32.3億元，使得獲利下滑；展望今年，將朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，同時分散市場，提高差別化產品銷售比重，預期今年業績可望較去年好轉。

南亞表示，同業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國房產問題等不利因素限制復甦力道，去年稅後淨利33.21億元、EPS0.42元，預估受到農曆春節影響，今年1月與首季營收都將略低於去年12月與去年第四季。

台化去年稅後淨利3.79億元、EPS0.06元。董事長洪福源表示，中國崛起，過剩的產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至新能源、半導體都普遍存在，短時間不易解決，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態，未來營運主軸要靠「差異化」；他也預估，台化1月及第一季營收因農曆春節關係，比去年12月及第四季減少，不過第二季即會有所改善。

台塑化去年稅後淨利59.44億元、EPS0.62元。台塑化認為，上半年川普上任後可能增加關稅，使得油價下跌，但下半年全球央行持續降息，可望帶動油品需求增加，國際油價上漲機率高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財