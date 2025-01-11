去年營收2.89兆創新高 台積電超越財測高標

台積電去年營收達2兆8943億元，年增33.9%，同歷史新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公告2024年12月營收為2781.63億元，寫下單月次高紀錄；第四季營收8684.61億元，超越財測高標，創單季新高；全年營收達2兆8943億元，年增33.9%，同創年度歷史新高，並超越財測營收年增30%約4個百分點。

Q4創單季新高 年增33.9%

受惠AI需求強勁，3、5奈米先進製程產能顯著挹注，台積電上季法說會預估2024年第四季營收以美元計算為261億至269億元之間，季增11.06%至14.46%，以1美元兌換新台幣32元的匯率為假設基準，營收換算新台幣為8352億元到8608億元，約季增9.93%至13.3%。

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台積電昨公告去年12月營收2781.63億元，月增0.8%、年增57.8%，創單月歷史次高、同期新高；全年營收年增33.9%，成長幅度為近14年次高，僅次於2022年疫情導致晶片短缺帶動營收年增42.6%。

全年EPS衝45元 毛利率優於財測

台積電先前法說會也預估第四季毛利率將達57%~59%，營業利益率為46.5%~48.5%，有機會較前一季毛利率57.8%、營業利益率47.5%走高。外資推估，台積電第四季毛利率上看59.5%，優於財測高標59%，每股稅後盈餘（EPS）14.52元，若加上去年前三季的30.8元，台積電全年EPS將超過45元，單季與全年獲利都將創歷史新高。

由於第四季基期墊高，外資預估，台積電第一季營收將季減5%左右，全年營收受惠先進製程一家獨霸，估計將持續高成長、約年增25%，全年資本支出上看400億美元。台積電將於16日召開法說會，公布第四季財報與今年、第一季營運展望，由董事長暨總裁魏哲家主持。台積電昨股價收平盤1100元，三大法人同步賣超，其中外資賣超5017張，為連4賣。

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