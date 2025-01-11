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晶創台灣計畫 補助73億 助我IC設計 取代紅色供應鏈

2025/01/11 05:30

經濟部長郭智輝指出，今年持續擴大強化國內IC設計能量，預期中國的7成無人機市場，未來由台廠取代。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝指出，今年持續擴大強化國內IC設計能量，預期中國的7成無人機市場，未來由台廠取代。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧、林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝昨表示，國內五大信賴產業仍以半導體產業發展為首要，去年晶創台灣計畫下的兩項IC設計業補助已投入七十三．七億元，今年將持續擴大我國IC設計研發能量，以全球無人機近七成市占率的中國大疆為例，將力拚由台廠取代；另因應川普上任，經濟部今年鎖定美日德菲等民主陣營，深化台商布局。

帶動200家廠商 創造4千億產值

郭智輝說，在晶創台灣計畫支持下，經濟部旗下「驅動國內IC設計業者先進發展」與「IC設計攻頂補助計畫」，去年補助三十八件，投入七十三．七億元，可帶動二百家廠商、創造四千億元產值。

他以無人機產業為例，二○三○年全球市場規模估達三百億美元，目前中國大疆市占率約七成、法國Parrot約三成；「大疆是紅色供應鏈，將被民主同盟國家拒絕，七成市場將會由台灣業者取代」。

無人機為例 台廠力拚7成市場

郭智輝強調，「這是我們一個新的機會」，協助國內開發取代紅色供應鏈的晶片是勢在必行；他點名無人機、ICT資通訊、汽車、航太、油電車及機器人等，可做為我國重點發展產業，特別是機器人產業，「十分適合與台灣一起合作」。

雖然IC設計相關補助今年度恐遭財劃法干擾，其中攻頂計畫編列十七．五億元，恐因此預算縮減。但郭智輝強調，基於國家發展需要，「要盡量滿足它，不夠我們就舉債」。

經濟部也鎖定美國、德國、日本、菲律賓等民主陣營，今年將持續參加SELECT USA，協助台商赴美投資；另上半年將在日本熊本設產業園區、福岡設服務公司等，協助台商落地。

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