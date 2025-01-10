去年營收創高 港務公司年終最高4.4個月

台灣港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場是充滿艱辛的一年，但港務公司依舊交出亮眼成績。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣港務公司二○二四年本業營業收入達二二八億元，創歷史新高，貨運量也較前一年成長。總經理王錦榮表示，高雄貨櫃量去年九二二．八萬TEU（二十呎標準貨櫃），今年目標九七○萬TEU，明年目標一千萬TEU。

台灣港務公司2024年營收，創史上新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

台灣港務公司昨公布二○二四年營運績效。港群貨物裝卸量六．九億計費噸、貨櫃裝卸量一三九二萬TEU，均較前一年成長。本業營業收入二二八．二六億元，創歷年新高，較預算二一三．○三億元增加十五．二三億元，增幅七．一五％；稅前淨利九十九．五一億元，較預算九十五．八三億元增加三．六八億元，增幅三．八四％。

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港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場是充滿艱辛的一年，全球經濟成長率三．二％，低於近二十年平均，紅海危機、烏俄戰爭造成國際消費需求疲軟，國內有○四○三地震、山陀兒颱風等天災，經營環境充滿挑戰，但港務公司依舊交出亮眼成績。

李賢義指出，年終獎金分為績效獎金、考成獎金，最高可拿四．四個月。績效獎金方面，若公司淨利超過預算二％、達九十七．七五億元，每人可拿二．四個月，已超過門檻；考成獎金部分，機關單位（指台灣港務公司）若獲甲等，每人可拿一個月，個人考績甲等者再拿一個月、乙等拿○．五個月。

王錦榮表示，高雄港是世界前二十大貨櫃進出港口，去年達九二二．八萬TEU，今年目標九七○萬TEU，明年目標破千萬TEU。

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