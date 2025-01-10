綠電經營彈性增 台智電可扮大盤商

經濟部官員表示，泛官股綠電平台台智電現階段先以統購離岸風電為主，未來不排除納入屋頂光電、陸域風電等其他標的。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院昨拍板「電業法部分條文修正草案」，未來修法完成後，泛官股綠電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）將可擔任「大盤商」，將統購的綠電直售給中小盤的售電業者，未來綠電經營彈性可望提升。

經濟部官員表示，未來電源結構及電力交易模式將以再生能源為主，但在現行電業法規範下，再生能源售電業僅能售電予用戶；有鑑於此，經濟部這次修法開放再生能源售電業同業互售，來增加業者經營彈性。

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統購不排除納入屋頂光電、陸域風電

官員指出，以台智電為例，做為售電業者，過去不能賣電給售電業者，外界也擔憂會不會與民爭利；但台智電可幫助售電業者買到難以購得的離岸風電，例如再生能源售電公會就可望是台智電緊密合作的良好夥伴，由台智電取得離岸風電，再賣給售電同業分銷，未來綠電市場模式能更趨於多元，大中小盤商一起合作。

官員說明，台智電現階段先以統購離岸風電為主，未來不排除納入屋頂光電、陸域風電等其他標的，畢竟這類小量、零散的綠電，現在還需要匯集至台電，由台電以躉購費率收購，若未來由台智電整合這些零散綠電再分售也未嘗不可。

官員說，台智電訂價具有定錨意義，不會偏離市場均價，企業向台智電買綠電的優點在於獲取「更為一致的價格訊號」，有助於企業內部進行決議；但畢竟台智電做為「大盤商」，仍會納入相關風險處理、統購分銷營運及金流處理的費用，直接向「產地」離岸風場購電，價格肯定更划算。

官員強調，台智電目標性質以協助企業「補充」不足的小額綠電為主，若企業距離滿足供應鏈要求還差一點，就可跟台智電補充不足的部分。

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