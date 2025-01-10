晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

綠電經營彈性增 台智電可扮大盤商

2025/01/10 05:30

經濟部官員表示，泛官股綠電平台台智電現階段先以統購離岸風電為主，未來不排除納入屋頂光電、陸域風電等其他標的。（資料照）經濟部官員表示，泛官股綠電平台台智電現階段先以統購離岸風電為主，未來不排除納入屋頂光電、陸域風電等其他標的。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院昨拍板「電業法部分條文修正草案」，未來修法完成後，泛官股綠電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）將可擔任「大盤商」，將統購的綠電直售給中小盤的售電業者，未來綠電經營彈性可望提升。

經濟部官員表示，未來電源結構及電力交易模式將以再生能源為主，但在現行電業法規範下，再生能源售電業僅能售電予用戶；有鑑於此，經濟部這次修法開放再生能源售電業同業互售，來增加業者經營彈性。

統購不排除納入屋頂光電、陸域風電

官員指出，以台智電為例，做為售電業者，過去不能賣電給售電業者，外界也擔憂會不會與民爭利；但台智電可幫助售電業者買到難以購得的離岸風電，例如再生能源售電公會就可望是台智電緊密合作的良好夥伴，由台智電取得離岸風電，再賣給售電同業分銷，未來綠電市場模式能更趨於多元，大中小盤商一起合作。

官員說明，台智電現階段先以統購離岸風電為主，未來不排除納入屋頂光電、陸域風電等其他標的，畢竟這類小量、零散的綠電，現在還需要匯集至台電，由台電以躉購費率收購，若未來由台智電整合這些零散綠電再分售也未嘗不可。

官員說，台智電訂價具有定錨意義，不會偏離市場均價，企業向台智電買綠電的優點在於獲取「更為一致的價格訊號」，有助於企業內部進行決議；但畢竟台智電做為「大盤商」，仍會納入相關風險處理、統購分銷營運及金流處理的費用，直接向「產地」離岸風場購電，價格肯定更划算。

官員強調，台智電目標性質以協助企業「補充」不足的小額綠電為主，若企業距離滿足供應鏈要求還差一點，就可跟台智電補充不足的部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財