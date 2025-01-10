活絡綠電交易 售電業者可互售

政院昨通過「電業法」修正草案，讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態，且讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。 （行政院提供）

政院拍板電業法修法

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應未來以再生能源為主的電源結構及電力交易模式，行政院院會昨通過「電業法部分條文修正草案」，讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態不分割，且可讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。

估逾80家業者受惠

經濟部次長何晉滄在院會後記者會表示，目前國內約有八十餘家再生能源售電業者，其中已有卅八家開始售電，修法開放後可以讓售電更便利，進行餘電之間的銷售，價格則由市場決定，經濟部對此樂觀其成。

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經濟部說明，此次電業法修正主要精神在電力穩定供應前提下，達到活絡綠電交易，因應電力結構及電力市場轉型趨勢，並兼顧效率管理及開放競爭等目的。修法重點包括：一，台電維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。

其次，依現行電業法，再生能源售電業僅能售電予用戶；修正草案則開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性。

第三，納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；第四，確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。

根據修正草案，電力交易平台設置者未採取強化中立性運作的相關措施，電業管制機關應通知其限期改善；屆期未改善者，處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並按次處罰。

行政院長卓榮泰於院會表示，政府正致力推動第二次能源轉型，開發多元綠能、推動深度節能、擴展先進儲能，確保供電穩定。為達成此政策目標，一方面需要整合資源，以利推動能源結構轉型；另一方面也呼應外界建議，設置中立、獨立的電力交易市場，促進綠電自由市場的健全。

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