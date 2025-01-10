晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

活絡綠電交易 售電業者可互售

2025/01/10 05:30

政院昨通過「電業法」修正草案，讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態，且讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。 （行政院提供）政院昨通過「電業法」修正草案，讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態，且讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。 （行政院提供）

政院拍板電業法修法

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應未來以再生能源為主的電源結構及電力交易模式，行政院院會昨通過「電業法部分條文修正草案」，讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態不分割，且可讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。

估逾80家業者受惠

經濟部次長何晉滄在院會後記者會表示，目前國內約有八十餘家再生能源售電業者，其中已有卅八家開始售電，修法開放後可以讓售電更便利，進行餘電之間的銷售，價格則由市場決定，經濟部對此樂觀其成。

經濟部說明，此次電業法修正主要精神在電力穩定供應前提下，達到活絡綠電交易，因應電力結構及電力市場轉型趨勢，並兼顧效率管理及開放競爭等目的。修法重點包括：一，台電維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。

其次，依現行電業法，再生能源售電業僅能售電予用戶；修正草案則開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性。

第三，納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；第四，確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。

根據修正草案，電力交易平台設置者未採取強化中立性運作的相關措施，電業管制機關應通知其限期改善；屆期未改善者，處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並按次處罰。

行政院長卓榮泰於院會表示，政府正致力推動第二次能源轉型，開發多元綠能、推動深度節能、擴展先進儲能，確保供電穩定。為達成此政策目標，一方面需要整合資源，以利推動能源結構轉型；另一方面也呼應外界建議，設置中立、獨立的電力交易市場，促進綠電自由市場的健全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財