台股強強滾 去年成交值衝上全球第10大

證交所去年獲利創新高，大賺逾一個股本。圖為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

證交所獲利同步創高 賺逾一個股本

〔記者陳永吉／台北報導〕台股去年日均量超過四一二四億元，帶動去年證交所獲利同步創高、來到一三五億元，大賺逾一個股本。證交所董事長林修銘表示，台股去年量價創新高，成交值為全球交易所第十大，十年來增加三．三倍，市值為全球第十二大，將繼續向前十大邁進。

市值成為全球第12大 今年IPO挑戰40家

他提到，台股投資價值同步反映在市場評價提升，相較於十年前，本益比從約十五倍提升至二十倍以上，股價淨值比從一．七四倍大幅提升至二．四九倍。同時台股投資族群逐漸擴大，定期定額、盤中零股等小額投資機制正吸引更多年輕族群及小額投資人加入，共享台股成長；截至去年底，開戶人數成長至一三二二萬戶，較十年前成長四成，有交易人數達六六三萬人，更較十年前增加近一．二倍。

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此外，去年上市IPO掛牌家數三十六家，創二○一二年以來新高，IPO籌資金額四二七．五億元亦創歷年新高。展望今年，林修銘說，主板掛牌公司目標二十五家、創新板十五家，合計四十家。

林修銘指出，今年證交所有四大目標，第一，打造企業首選籌資平台；第二，引領永續淨零轉型；第三，拓展商品國際化；第四，科技驅動創新、落實普惠金融。

其中拓展商品國際化部分，林修銘表示，今年預計達成台日兩地ETF互相掛牌目標，已有兩家投信業者感興趣；此外，主動式ETF及被動式多資產ETF亦預定於今年第一季上市，增加資本市場深度。證交所也會結合五月舉行的台北國際電腦展，辦理招商及國際引資活動，並與外資證券商合辦論壇，集結市場參與者共同對外行銷。

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