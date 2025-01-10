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川普擬宣布國家經濟緊急狀態 經部：恐衝擊我ICT、汽車產業

2025/01/10 05:30

傳美國總統當選人川普擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。對此，經濟部次長何晉滄表示，新關稅政策可能對台灣ICT產業、汽車產業有影響。（行政院提供）傳美國總統當選人川普擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。對此，經濟部次長何晉滄表示，新關稅政策可能對台灣ICT產業、汽車產業有影響。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，四名知情消息人士指稱，美國候任總統川普擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。對此，經濟部次長何晉滄昨在行政院院會後記者會表示，新關稅政策可能對台灣ICT資通訊與汽車產業有影響，政府將與業者保持聯繫，同時觀察並因應川普正式的政策內容。

何晉滄指出，該政策可能對台灣ICT產業、汽車產業有影響，根據經濟部盤點，以汽車產業來說，大多是汽車零組件輸出美國，整車部分美國不在市場之內；ICT集中於高階伺服器、筆電、桌機部分，目前來說，在美國市場比例相對高一點。

推動「境外關內」 因應美新關稅政策

何晉滄說，經濟部正在與兩產業相關業者、公會保持聯繫，將待川普政府正式宣布內容後，再詳細與業者推演。經濟部長郭智輝日前曾提及，推動「境外關內」的政策，協助台灣優勢產業到美國，也是境外關內政策選擇的對象，或許待政策成形後，會與相關產業討論此議題。

何晉滄表示，台灣廠商可能需要與其他國家做價格競爭，因此業者會在市場競爭上做出選擇，經濟部已與一些公協會會商，如何因應川普關稅政策，有若干公協會主動與會員廠商表達想要赴美投資的意願，未來仍會保持密切聯繫，共同面對關稅的議題。

行政院發言人李慧芝說，行政院台美專案小組持續在開會，一切將待川普新政府上台後，才會有比較完整的說明，同時對外說明完整的結論。

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