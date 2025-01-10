川普2.0難測 Fed一月降息估煞車

Fed今年對降息將採取更加審慎的立場，甚至在一月停止降息。（資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）八日公布去年十二月會議紀要指出，若Fed今年對降息採取更加審慎的立場，甚至在一月停止降息，原因就是美國總統當選人川普的政策可能引發通膨。

會議紀要︰通膨上行風險增

會議紀要顯示，通膨將繼續降溫，但過程可能要比先前預期更久，部分是因為川普新政府潛在的貿易和移民政策，「幾乎所有與會者都認為，通膨前景上行的風險已經增加，理由包括強於預期的通膨數據、新政府的潛在貿易和移民政策的可能影響」；儘管該紀要並未直接提及川普。

請繼續往下閱讀...

會議紀要說，「與會者表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）已處於或接近適當放緩政策寬鬆步伐的階段」，這暗示Fed在一月二十八至二十九日的例行會議後，可能暫停降息。

Fed在去年十二月的例行會議後降息一碼（○．二五個百分點），去年九月以來合計降息一個百分點，使基準利率來到四．二五％至四．五％。但Fed在會後公布的經濟預測，將今年的降息次數由先前預測的四次降至兩次，這個改變反映決策人士對通膨可能升溫的擔憂。

根據芝加哥商品交易所FedWatch指標，交易員認為Fed在一月例行會議後將按兵不動可能性接近一○○％。

事實上，美國近期公布數據顯示，經濟成長保持強勁，失業率儘管近幾個月上升，但仍處於歷史低水準；Fed偏愛的通膨指標、去年十一月的個人消費支出指數（PCE）年增二．四％，為去年七月以來最高，並較去年十月的二．三％略升。

Fed理事華勒（Christopher Waller）說，更多的降息是有理由的，因為他相信通膨將慢慢降至Fed設定的二％目標，但坦言通膨放緩速度在去年的最後幾個月似乎停滯了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法