CPI趨近零 中國刺激經濟失靈

中國面臨持續通縮壓力，可能使家庭更不願支出，嚴重傷害企業收入，進而影響企業投資，並導致更大幅度的減薪和裁員。（歐新社）

PPI連27個月萎縮 通縮揮之不去

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國二○二四年十二月消費者物價指數（CPI）進一步減弱至趨近於零，生產者物價指數（PPI）為連續第二十七個月萎縮，顯示通縮陰霾徘徊不去，這對去年九月底以來推出一系列刺激措施、希望恢復消費需求，以馴服通縮的北京當局來說是大受打擊。

去年12月CPI年增0.1％ 9個月來最低增速

中國國家統計局表示，去年十二月CPI年增○．一％，為連續第四個月下跌，且創下九個月以來最低增速，全年CPI增速為○．二％，與二○二三年持平，遠低於分析師在去年初預估的年增一．一％；去年十二月PPI年減二．三％，為連續第二十七個月萎縮，全年PPI較二○二三年下跌二．二％。

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由於美國候任總統川普將於本月稍後就任，川普先前揚言要對中國進口商品加徵關稅，這將削弱以出口做為中國經濟成長主要動能的作用，在外部不確定性增多情況下，北京當局已承諾今年將提振國內需求列為優先事項。

儘管自去年九月底以來，中國政府已推出一系列措施來刺激經濟成長，但趨近於零的CPI顯示，這些措施在提振消費支出方面並未發揮效果；對北京當局而言，持續的通縮壓力可能使家庭更不願支出，嚴重傷害企業收入，進而影響企業投資，並導致更大幅度的減薪和裁員。

花旗分析師季心宇和余向榮表示：「改善國內需求對於再通膨是個必要的條件，但我們對（北京當局）政策預期保持務實立場，中國官員可能繼續採取反應式的做法。」

彭博︰中國GDP平減指數 恐連7季下跌

彭博指出，最新的通膨數據顯示，中國的GDP平減指數（衡量經濟廣泛價格的一項指標）可能連續第七季下跌；花旗分析師則預測，今年中國GDP平減指數可能連續第三年全年呈現負值。

彭博經濟學家朱懌說：「中國去年十二月疲弱的通膨數據顯示，儘管從去年九月底以來推出一系列刺激措施，經濟仍陷在低速檔，缺乏進一步刺激措施的細節，在新的一年將繼續傷害信心，決策人士需快速推出支持措施，對抗通縮風險。」

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