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財經青紅燈》油電機車悲情雙二哥

2025/01/09 05:30

光陽是油電機車的雙二哥。（資料照）光陽是油電機車的雙二哥。（資料照）

2024年台灣機車市場銷售統計日前出爐，曾雄霸燃油機車龍頭長達22年的光陽，連續第3年被三陽擊退，且差距越拉越大；電動機車依然是Gogoro以5.2萬餘輛奪冠、光陽居次，但市占也差Gogoro一大截。光陽可說是油電機車最悲情的雙二哥。

2015年，Gogoro發表首款產品，建構全球首創電池交換網路後，一度帶領電動機車市占逼近2成；2018年，光陽發表電動機車品牌Ionex，也切入電池交換系統的領域。2020年，電動機車發展勢頭被逆轉，因7期燃油機車也納入汰舊換新補助，即所謂「油電平權」。

油電平權後，Gogoro銷售頓挫，從2019年的14.5萬輛、隔年腰斬到7.8萬輛，2023年僅剩5.6萬輛，2024年雖捲入「洗產地」疑雲，年銷量僅小跌至5.2萬餘輛，算是穩住了基本盤；而光陽Ionex是後發品牌，雖然奮力追趕Gogoro，但在整體電車市場停滯下，就算穩居二哥、市占率僅一哥的一半不到。

更悲情的是，光陽自2022年5月銷售首度被三陽超車後，一度靠著國民神車GP 125打出4萬元有找優惠助攻，短暫奪回單月冠軍；但此後一路被壓著打，2023年三陽市占38.4%、光陽30.7%，2024年三陽市占首度突破4成、光陽掉到26.7%，兩品牌銷量差距逾10萬輛。

三陽、光陽早年系出同門自本田，因日企流行複式代理或技術合作策略，三陽創辦人黃繼俊才將同為師範學院同學的柯光述介紹給本田，一度出現所謂北三陽、南光陽局面；十年前三陽經營權易手、光陽則傳到第三代，如今半路出家的原市場派打敗嫡傳第三代，或許最終誰勝誰負還待時間證明，但這理應是台灣商業史上值得討論的一頁。（高嘉和）

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