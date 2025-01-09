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營收獲利速報》緯穎去年12月營收創高 全年EPS達126.57元

2025/01/09 05:30

緯穎去年營收、獲利、每股稅後盈餘同步創高。 （記者方韋傑攝）緯穎去年營收、獲利、每股稅後盈餘同步創高。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，去年12月營收創單月新高，第4季營收、獲利、每股稅後盈餘均創單季新高，連帶2024全年營收、獲利、每股稅後盈餘同步創高。

緯穎12月營收427.67億元，月增14.2%、年增111.5%；第4季稅後淨利70.47億元，季增11.36%、年增100%，每股稅後盈餘37.92元；2024年稅後淨利227.76億元、年增89.16%，每股稅後盈餘126.57元。

緯穎表示，2025年看好資料中心市場長期需求成長，將持續投資、深化AI運算與散熱等相關領域的技術與產品開發，同時將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。

玉晶光去年營收創新高 今年審慎樂觀

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）去年營運不俗，12月營收14.49億元，月減29%、年減20%；第4季營收54.55億元，季減27%、年減20%；全年營收231.83億元，年增6.96%，創歷年新高。玉晶光表示，2025年新機種開發如期進行，審慎樂觀看今年。

玉晶光指出，去年12月營收衰退主要是客戶需求趨緩，不過，除全年營收創新高，前3季獲利已超過2023年全年，即2024年獲利也將創新高；且今年潛望式鏡頭有望導入更多機種，機器人、VR（虛擬實境）裝置商機持續，營運正向。

王品去年營收年減0.27% 中國事業體年減15%

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團公布去年12月自結營收19.7億元，年減1.42%；累計全年合併營收221.7億元，年減0.27%。其中，台灣事業體營收178.8億元，年增4.09%；中國事業體營收42.9億元，年減15%。

王品表示，在台灣穩健擴張，有助於拉高市占率，獲利相對樂觀；中國市場經過連續兩年梳理，門市控制在85家上下，持盈保泰，去年第2季後逐步轉虧為盈，樂觀看待後市。

今年第1季長達9天的農曆春節長假，王品中餐品牌「享鴨」、「丰禾」的初一、初二訂位已超過9成，集團平均訂位率也超過8成滿，營運將持續升溫。

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