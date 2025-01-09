去年AI伺服器出貨熱 廣達、緯創營收創新高

廣達看好今年旗下雲端運算事業貢獻的營收比重將持續擴大。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕2024年AI伺服器產業帶動下游組裝廠業績大幅成長，在輝達（NVIDIA）GB200第4季小量交貨下，廣達（2382）12月、第4季業績皆登同期新高，全年營收更創歷年巔峰；緯創（3231）更是寫下單月、單季新猷，史上首次年營收突破兆元大關，兩家業者皆看好2025年營運表現可望續強。

廣達去年12月營收1384.16億元，月減2.1%、年增49%；第4季營收4156.62億元，季減2.1%、年增44.35%；2024年營收1.4兆元、年增29.8%。廣達指出，儘管農曆春節將至，但因伺服器產線的自動化程度較高，可望降低1月工作天數減少的影響，目標讓GB200伺服器機櫃自本季起放量出貨。

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廣達首季營運 可望淡季不淡

筆電方面，往年首季都會是出貨低谷期，第2季起恢復成長，第3季邁入旺季階段。不過，受惠於AI伺服器業務加持，廣達首季營運可望淡季不淡，下半年還有GB300伺服器蓄勢待發，全年雲端運算事業貢獻營收比重將持續擴大，力拚全年營收續創新高。

緯創筆電保守 AI續3位數成長

緯創去年12月營收1056億元，月增10.9%、年增41.4%；第4季營收2971.81億元，季增9.02%、年增28.89%；2024年營收1.04兆元、年增21.01%。緯創指出，去年伺服器營收比重已超越4成，今年將提升至5成以上，其中AI機種業績維持3位數成長，筆電出貨動能則相對保守。

緯創正於美國德州、印度、越南強化產能佈局，涵蓋既有的筆電、桌機、顯示器與伺服器等產品。董事長林憲銘、總經理林建勳預期在17日集團旺年會前更新今年營運方向與展望。

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