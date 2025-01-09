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工研院AI羽球教練 奧運選手也按讚

2025/01/09 05:30

台裔美國奧運羽球選手舒之顥，在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（工研院提供）台裔美國奧運羽球選手舒之顥，在CES體驗工研院的「AI羽球教練」。（工研院提供）

〔特派記者徐子苓／拉斯維加斯七日報導〕美國消費性電子展（CES）登場，工研院在現場展出十項以AI為核心的關鍵技術，包含「AI羽球教練」。曾兩度參加奧運的美國台裔羽球選手舒之顥（Howard Shu）昨天特別前往攤位體驗，他認為專業羽球選手追求卓越，而透過科技，選手能獲得更多回饋來精進技術，可提升球場上的表現與成績。

工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，透過垂直堆疊晶片縮短連線間距並提升訊號傳輸速度，系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、擊球位置等數據傳至雲端平台，視覺判斷精準度高達九十九％，即時客製化回饋最佳球速等訓練計畫。

舒之顥表示，「AI羽球教練」能精確追蹤擊球的速度、位置和高度，這些都是肉眼無法捕捉的，對訓練很有幫助；職業運動員時常在尋找方法來延長職業生涯，這類科技可以幫助運動員做到這件事。

舒之顥說，他在美國還未看到「AI羽球教練」這樣的機器，台灣顯然在晶片生產處於領先地位；肯定會有其他國家、公司也想進入這個領域，開發不同工具來幫助提升訓練方法和運動表現，不論是羽毛球或其他運動。

談到自身台裔背景，舒之顥說，他的父母在二十多歲時移民美國，因此他從小在美國長大；做為台裔美國人，他從沒想過能夠成為職業運動員，因為並沒有看過周遭有人有這樣的發展，對父母支持自己對運動的著迷和熱情，他非常感謝。

至於是否有意願回台分享經驗？舒之顥除了稱讚台灣羽球表現很好之外，也表示自己曾在台灣訓練一段時間，隨時都很樂意回去幫忙。

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