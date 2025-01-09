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輝達海外總部 可能5月COMPUTEX揭曉

2025/01/09 05:30

許多縣市積極爭取輝達海外總部落腳，黃仁勳預計會在今年COMPUTEX對外公布。（記者廖家寧攝）許多縣市積極爭取輝達海外總部落腳，黃仁勳預計會在今年COMPUTEX對外公布。（記者廖家寧攝）

經長︰輝達希望滿足3公頃、低密度建築、建蔽率大等三條件

〔特派記者徐子苓、記者林菁樺／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳七日在美國消費性電子展（CES）場邊舉行記者會，被台灣媒體問及海外總部計畫時表示，輝達在台灣有很多員工，但辦公室太小，必須解決這個問題，目前仍在找地點，有可能會在年中的COMPUTEX（台北國際電腦展）宣布。今年的COMPUTEX預定五月二十日起在台北舉行。

黃仁勳還幽默對媒體喊話：「如果你們知道有好的地方，請不要告訴別人、告訴我就好。」對於近日傳出輝達相中台北市第一殯儀館的土地做為海外總部地點，黃仁勳說「不知道」，還反問媒體：「真的嗎？這是好主意嗎？」他另提及，近期將回到台灣參加尾牙，和員工一起慶祝農曆新年，也會去逛逛夜市。

對於許多縣市積極爭取輝達海外總部落腳，經濟部長郭智輝昨表示，輝達希望滿足三公頃、低密度建築、建蔽率大等三條件，而輝達已在台尋覓約一年多，最後會提供美國董事會決定，黃仁勳也預計會在今年COMPUTEX對外公布。

立委賴瑞隆詢問，輝達首座研發中心位於台北內湖，第二座研發中心或總部有無機會落腳高雄？郭智輝回應，「花若盛開，蝴蝶自來」，環境夠就會來，且現在有「大南方新矽谷」計畫，高雄、台南會是任何投資者評估地點。

應會選在頂尖大學所在地

不過，郭智輝也提到，桃園、新竹、雙北的環境成熟，更重要關鍵是「人才取得」，輝達研發海外總部應會選在「頂尖大學所在地」，人才能夠順利招聘；且設備硬體都在台灣西部，「西部一定是選擇落腳處」。他也強調，輝達「非常、非常、非常重要」，經濟部將全力協助與配合，會給予充足水電與人才。

另，黃仁勳七日在主題演講中首度亮相一台AI超級電腦Project DIGITS，預計五月上市，搭載全新的超級晶片GB10，一個基於Grace Blackwell架構的系統單晶片（SoC）；他透露，GB10是由輝達與聯發科共同設計。

被問及和聯發科的合作，黃仁勳表示，雙方合作的面向很多，包含先前在自駕車領域合作得很順利，雙方也共同打造採用Grace Blackwell架構的GB10，聯發科做得很完美，低功耗表現相當出色。

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