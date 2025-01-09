經長保證台智電不虧 中鋼有疑慮可退出

經濟部長郭智輝昨保證，台智電不會虧損，中鋼經營層應充分溝通，若未能摒除疑慮，「中鋼可以全面退出」。 （記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣智慧電能爭議延燒，立委關切中鋼轉投資興達海基大虧六十四億元，又被要求成立台智電恐血本無歸。經濟部長郭智輝昨保證，台智電不會虧損，中鋼經營層應充分溝通，若未能摒除疑慮，「中鋼可以全面退出」。

經濟部說明，台智電成立目的是要解決企業購買離岸風電對量體、信評要求等問題，透過統購分銷，幫企業順利採購綠電；台智電泛公股約五十一％到五十二％，民營約四十八％到四十九％，估計四月底前會有十到十二家公司加入，資本額達二十億元。

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立委張嘉郡關切泛公股企業是否自願投資，也擔憂台智電步上興達海基後塵。郭智輝表示，「絕對沒有強迫」，對於中鋼集團總工會抗議，他也要求經營階層要持續溝通，希望雙方都能換位思考、化解誤解；郭智輝強調，台智電「不會虧損」，公司經營是他的專業，如果他是董事長一定會參加投資。

郭智輝強調，已和中鋼董事長黃建智談過，若無法與工會充分溝通、排除疑慮，待四月其他泛公股、民間公司入股後，中鋼可退出。

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