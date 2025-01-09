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台新金、新光金結合案 公平會放行

2025/01/09 05:30

公平會昨公告，台新金、新光金的「新新併」結合案，合併尚無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止其結合。（資料照，美編組合成）公平會昨公告，台新金、新光金的「新新併」結合案，合併尚無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止其結合。（資料照，美編組合成）

兩家銀行、證期等業務市占未達15％ 合併無顯著限制競爭疑慮

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨公告，台新金、新光金的「新新併」結合案，因兩家公司在銀行、證券期貨等業務的市占率總和未達十五％，且市場競爭者眾，兩公司旗下事業不具顯著市場力，合併尚無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止其結合。

金管會最後一關 補件審理中

在公平會放行後，新新併還剩下金管會最後一關要過，目前尚在補件審理中。

台新金擬透過吸收合併方式，與新光金結合並更名為「台新新光金控」。根據「公平交易法」規範，兩公司營業額達法定結合申報門檻，須向公平會申報；此案在去年九月下旬立案。

針對此案樣態，公平會說明，台新金、新光金旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面則有上、下游垂直關係，因此，本案兼具水平結合及垂直結合的型態。

在「水平結合」部分，公平會指出，台新金及新光金旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務的市占率總和未達十五％，結合對於市場集中度增加的幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。

至於「垂直結合」部分，公平會認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金及新光金旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮，意即兩家金控合併後，對市場的影響力仍有限度，不至於影響金融市場的競爭秩序。

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