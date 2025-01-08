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境外電商奪逾半市場 本土業者苦戰

2025/01/08 05:30

AnyMind Group發布亞洲電商市場報告，蝦皮在台灣、東南亞都是最受消費者歡迎。（路透檔案照）AnyMind Group發布亞洲電商市場報告，蝦皮在台灣、東南亞都是最受消費者歡迎。（路透檔案照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group發布最新亞洲電商市場報告，揭露各國最受歡迎電商。台灣的電商王者仍是蝦皮，市占率高達六十一％；但從消費者喜好來看，momo富邦媒、PChome網家等本土電商仍有支持者，唯境外電商積極加入，競爭將更白熱化。

蝦皮市占率61％ momo綿密物流突圍

AnyMind主要協助電商品牌行銷與數位轉型，觸角深入亞太共十五國。根據分析，台灣仍由蝦皮引領電商市場，尤其十八到二十五歲的年輕族群有八成使用蝦皮進行線上購物，泰國、馬來西亞、新加坡、印尼等東南亞六國也都是蝦皮為王。

但各國本土電商並非沒有一戰之力，除越南、印尼新興電商外，台灣包括momo、PChome和東森購物平台也仍有支持者；AnyMind分析，東亞含日本、台灣的消費者重視物流服務，因此有綿密物流網路的momo能鞏固市場優勢，並利用在地文化優勢建立生態系。

另觀察台灣兩大電商去年前十一月營運表現，momo創歷年同期新高、連續十一年成長；PChome則呈現年減、且連續衰退三年。

近年境外電商競相加入台灣市場，例如酷澎強化拓展力道、中國淘寶去年雙十一也砸二十億元補貼。AnyMind指出，境外電商會持續加劇競爭；也有專家指出，台灣電商的商業模式老舊，要更快更新才能應對市場競爭。

另東南亞、中國盛行小紅書、TikTok Shop等社群電商；AnyMind分析，社群電商靠內容、低廉價格快速發展，也意謂直播與短影音將成電商重要發展項目；儘管中國社群電商因法規限制尚未進入台灣，不過創新力強，是各國強力競爭對手。

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