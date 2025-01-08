12月蔬菜漲3成 CPI連3年破2％

主計總處昨公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.1％，主因蔬菜大漲三成創40個月新高，加上房租、外食費仍居高不下。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年十二月消費者物價指數（CPI）年增二．一％，主因蔬菜大漲三成創四十個月新高，加上房租、外食費居高；去年全年CPI年增二．一八％，連續三年超過二％通膨警戒線，但漲幅連兩年縮小，其中高齡家庭CPI年增二．三七％，連續四年高於二％，且連續六年高於平均。主計總處表示，國內物價相對平穩，今年有望低於二％。

近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳）

估今年有望低於2％

主計總處專門委員曹志弘說明，十二月CPI仍高於二％，主因蔬菜受天候影響大漲，且房租漲幅沒有收斂跡象，外食漲幅則未持續收斂，加上經常購買品項漲幅較大，民眾對物價上漲感受會更深刻。扣除蔬果及能源後，核心CPI漲幅則連八季收斂，自二○二二年第四季高點二．八五％降至去年第四季的一．六七％，國內物價愈來愈平穩。

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扣除蔬果、能源後 核心CPI連八季收斂 國內物價已趨平穩

根據調查，十二月CPI較上月跌○．○二％，較上年同月漲二．一％。七大類中，以食物類年漲四．○五％最多，主因蔬菜受風災豪雨及低基數影響大漲三十．六九％，水果、食用油、水產品、外食費分別漲五．八八％、五．二三％、五％及三．○三％；蛋類因供過於求下跌十七．三七％，抵銷部分漲幅。

居住類續漲二．三八％，主因房租上漲二．六一％、漲幅創二十八年半次高，加上電費及住宅維修費上漲四．四八％及三．一九％。曹志弘表示，房租漲幅自二○二二年七月突破二％後，就慢慢擴大，目前尚無收斂跡象。

高齡家庭通膨更有感

至於十七項重要民生物資，十二月平均年跌○．二五％，連續五個月下跌；去年則年增○．五二％、漲幅為四年新低。其中，十二月雞蛋下跌二十．三八％最多，鮮奶、牙膏均跌一．九六％；但麵包、衣服清潔劑均漲三％以上。

值得注意的是，去年高齡家庭（戶內人口皆六十五歲以上）CPI年增二．三七％，連續六年高於整體平均。曹志弘表示，高齡家庭CPI中，食物、居住及醫療保健類的權重較高，因近期漲幅較大，使得高齡家庭CPI漲幅高於平均。

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