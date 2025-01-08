熱門股》盤中衝漲停 安集爆2年多大量

太陽能廠安集切入無人機零件有成，今年1月開春以來股價狂飆，昨盤中又衝上漲停41.1元，終場上漲2.15元、以39.55元作收。（資料照）

太陽能廠安集（6477）切入無人機零件有成，已接獲美國無人機公司重要零件小量訂單，今年1月開春以來股價狂飆，昨盤中又衝上漲停41.1元，終場上漲2.15元、以39.55元作收，爆出逾3.1萬張兩年多來大量。

安集表示，2018年成立金屬3D列印事業，由於大股東欽揚科技成功開發MIT金屬3D列印機，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印均可在國內完成，成功建立非紅供應鏈，去年開發商用無人載具系列產品，近來在無人機零部件及高價自行車零組件開發接獲訂單，日前更與翔大合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，可為今年營收更添動力。

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去年底安集股價收在28.15元，今年開春以來股價連日飆漲，短短4個交易日漲幅超過40%。觀察三大法人動態，外資昨日買超284張，主力開始小幅賣超35張，法人提醒，安集短線股價大漲、成交量大增，籌碼面較為凌亂，投資人追高謹慎為宜。（記者張慧雯）

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