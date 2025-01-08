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錼創助攻Micro LED 富采、友達新產能接棒

2025/01/08 05:30

錼創-KY董事長李允立看好Micro LED在擴增實境眼鏡領域的應用潛力。（記者方韋傑攝）錼創-KY董事長李允立看好Micro LED在擴增實境眼鏡領域的應用潛力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED（微發光二極體）大廠錼創-KY（6854）受惠於下游需求強勁，今年將於亞洲地區另尋新的「非中」生產與營運據點，主要合作夥伴中的國內LED龍頭廠富采（3714）、面板大廠友達（2409）上半年也將相繼啟用新的Micro LED產能。

富采近年切入Micro LED領域，重點佈局電視、車用產業鏈，自去年大幅調整營運體質、重新分配資源以來，Micro LED前段磊晶製程良率獲顯著提升，晶片載體與晶圓級封裝技術更取得客戶給予試產導入量產專案，今年第1季底將啟用苗栗廠新產能。

下游產業鏈指出，富采Micro LED設廠進度明顯優於內部預期，母集團友達也將在第2季啟用穿戴裝置所需的小尺寸Micro LED面板產線。法人預估，富采今年除了業績有機會年增雙位數百分比，倘若營運成本控制得宜，也有機會繼續實現單季轉盈。

錼創開枝散葉 另覓非中生產地

觀察錼創-KY在Micro LED的市場定位，有意轉型為統包解決方案供應商，因應客戶需要生產的產品種類，提供巨量轉移技術並協助建設相應產線。近年，錼創在大客戶三星的要求下，攜手台灣供應鏈夥伴強化本土產能，並積極尋找亞洲其他生產據點。

外界聯想，友達2023年12月關閉的新加坡液晶面板廠房，有機會成為錼創-KY Micro LED技術的新落腳之處。錼創-KY董事長李允立昨日抵達美國拉斯維加斯參加年度消費性電子展，啟程之前已證實公司正為設置新據點積極籌資。

關於Micro LED後市發展，錼創-KY今年將供應三星140吋電視，也正在接洽AR（擴增實境）微型Micro LED顯示器專案，由於富采、友達強化投入Micro LED車用顯示區塊，也將帶動錼創-KY佔有一席之地。

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