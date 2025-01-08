輝達AI超級晶片欽點 聯發科追平歷史天價

輝達公開個人AI超級電腦「Project DIGITS」，其中的超級晶片GB10是跟聯發科合作設計。（取自輝達YT頻道）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）昨日宣布與NVIDIA（輝達）合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，將應用於NVIDIA的個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS，這是雙方繼前年智慧座艙平台後另一項合作。聯發科昨日股價在此利多激勵下，尾盤一度衝上1500元，追平歷史天價，收盤仍大漲近5%、收在1490元。

智慧座艙平台後 另一項合作

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，與NVIDIA在GB10超級晶片的合作，與聯發科希望把科技帶給每個人的願景不謀而合，期待與NVIDIA一起開啟超級運算的創新時代，讓AI無所不在。

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI時代已經來臨，聯發科業界領先的CPU性能與能效與NVIDIA加速運算技術的組合將驅動下一波創新風潮，包含與聯發科共同設計的新GB10超級晶片的Project DIGITS，讓最強勁的Grace Blackwell平台更容易取得，讓開發者、研究者、學生都能利用它來解決時下最迫切的問題。

Chromebook晶片 出貨冠全球

此次合作是雙方近期最新合作，在此之前，聯發科已與NVIDIA聯手，以Dimensity Auto智慧座艙平台整合NVIDIA次世代GPU加速AI運算以及NVIDIA RTX繪圖技術，革新駕乘體驗。此外，聯發科亦整合用於AI模型訓練及優化的NVIDIA TAO工具套件與聯發科NeuroPilot SDK軟體開發套件，以先進邊緣AI效能加速物聯網領域的應用發展。

聯發科指出，公司在智慧手機、智慧電視、Android平板、語音助理裝置（Voice Assistant Devices，VAD），以及基於Arm架構所開發的Chromebook晶片出貨量皆居全球之冠，聯發科將其所有專業技術帶入此次與NVIDIA的合作中，以共同打造引領市場的平台。

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