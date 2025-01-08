川普關稅倒數 星展︰中國台商影響大

瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐使全球經濟成長率下滑約1個百分點。圖為美國候任總統川普上月到紐約交易所敲開盤鐘。（法新社資料照）

瑞銀：拉低全球成長1百分點

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國新任總統川普將於一月二十日上任。瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐將使全球經濟成長率下滑約一個百分點；星展銀行認為，對台灣總體經濟最終影響可能不會很大，但對在中國運營的台商恐衝擊不小。

瑞銀財管南亞太區投資總監鄭汪清表示，川普可能推出較上次任期更強硬的政策，像是調高關稅、放寬金融管制、延長企業減稅及加嚴移民管制等；以最悲觀情境預估，美國對中國關稅提高到六十％、全球關稅提高到十五％，那麼美國通膨率預期將上漲一．五個百分點、經濟成長率則下滑○．五個百分點，全球經濟成長率也會下滑約一個百分點。

請繼續往下閱讀...

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，川普威脅對中國進口商品徵收六十％的關稅，這將影響在中國運營的台商。

她說明，儘管中國生產比率已從二○一七年的四十八％降至二○二三年的三十八％，但中國依然是台商重要的海外生產基地，尤其在資訊通訊、電機產品、光學儀器與電子零組件等領域；其中，資通和電機產品對美國市場的轉售比例較高，將容易受到美國對中國調高關稅的影響。

她另指出，川普也威脅徵收十％至二十％的普遍關稅，將直接影響台灣對美國的出口，不過對台灣GDP（國內生產毛額）的總體影響最終可能不會很大。

馬鐵英建議，在中國的台商供應鏈策略應該注重內銷增加與出口下降，例如資通訊產業末端的手機、電腦代工廠。星展銀預估，二○二五年台灣經濟成長率三％，低於二○二四年的四．四％，但仍符合長期趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法