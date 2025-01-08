晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普關稅倒數 星展︰中國台商影響大

2025/01/08 05:30

瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐使全球經濟成長率下滑約1個百分點。圖為美國候任總統川普上月到紐約交易所敲開盤鐘。（法新社資料照）瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐使全球經濟成長率下滑約1個百分點。圖為美國候任總統川普上月到紐約交易所敲開盤鐘。（法新社資料照）

瑞銀：拉低全球成長1百分點

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國新任總統川普將於一月二十日上任。瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐將使全球經濟成長率下滑約一個百分點；星展銀行認為，對台灣總體經濟最終影響可能不會很大，但對在中國運營的台商恐衝擊不小。

瑞銀財管南亞太區投資總監鄭汪清表示，川普可能推出較上次任期更強硬的政策，像是調高關稅、放寬金融管制、延長企業減稅及加嚴移民管制等；以最悲觀情境預估，美國對中國關稅提高到六十％、全球關稅提高到十五％，那麼美國通膨率預期將上漲一．五個百分點、經濟成長率則下滑○．五個百分點，全球經濟成長率也會下滑約一個百分點。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，川普威脅對中國進口商品徵收六十％的關稅，這將影響在中國運營的台商。

她說明，儘管中國生產比率已從二○一七年的四十八％降至二○二三年的三十八％，但中國依然是台商重要的海外生產基地，尤其在資訊通訊、電機產品、光學儀器與電子零組件等領域；其中，資通和電機產品對美國市場的轉售比例較高，將容易受到美國對中國調高關稅的影響。

她另指出，川普也威脅徵收十％至二十％的普遍關稅，將直接影響台灣對美國的出口，不過對台灣GDP（國內生產毛額）的總體影響最終可能不會很大。

馬鐵英建議，在中國的台商供應鏈策略應該注重內銷增加與出口下降，例如資通訊產業末端的手機、電腦代工廠。星展銀預估，二○二五年台灣經濟成長率三％，低於二○二四年的四．四％，但仍符合長期趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財