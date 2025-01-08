黃仁勳︰實體AI來了 機器人就在不遠處

美國消費性電子展（CES）登場，輝達執行長黃仁勳昨在展前之夜發表主題演講，提到AI（人工智慧）路徑將出現包含自駕車、機器人在內的實體AI，並亮相新一代RTX顯卡、自駕車電腦Thor、AI超級電腦Project DIGITS等新產品。（彭博）

CES主題演講秀新顯卡、AI超級電腦 看好自駕車商機

〔特派記者徐子苓／拉斯維加斯六日報導〕美國消費性電子展（CES）登場，輝達執行長黃仁勳昨在展前之夜發表主題演講，為展覽揭開序幕。他在演說中提到AI（人工智慧）路徑將出現包含自駕車、機器人在內的實體AI，並亮相新一代RTX顯卡、自駕車電腦Thor、AI超級電腦Project DIGITS等新產品。

黃仁勳在演講開頭表示，AI的發展路徑從感知型AI到生成式AI、再到代理AI，而下一階段會是實體AI（Physical AI），包含自駕車和機器人。他認為，機器人將朝三大方向發展，包括代理AI、自駕車和人形機器人，並強調「機器人時代就在不遠處」、「通用機器人的ChatGPT時刻即將到來」。

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RTX 5070售價降至549美元

他並手持新一代RTX 50系列顯卡，秀出影片強調能夠呈現遊戲畫面的逼真細節，包含光線、物體材質等，他大呼「完全是魔術」。新一代顯卡採用Blackwell架構，雖然算力和效能都升級，但價格從前一代RTX 4090的一五九九美元，大幅降至RTX 5070的五四九美元，引起現場產業人士驚呼。

預期自駕車產值衝數兆美元

他在演說中多次提及自動駕駛汽車市場的重要性，預期自駕車可能會是第一個達到數兆美元的機器人市場，宣布攜手豐田汽車（TOYOTA）合作推動自駕車技術；還釋出新一代機器人電腦Thor，能加速推理任務，例如識別行人、適應惡劣天氣等。

手掌大AI超級電腦 5月上市

演講尾聲，黃仁勳秀出一台只比手掌稍大的AI超級電腦Project DIGITS，預計在五月上市，搭載全新的超級晶片GB10，一個基於Grace Blackwell架構的系統單晶片（SoC），他透露GB10由輝達與聯發科共同設計。

輝達指出，Project DIGITS是全球最小的AI超級電腦，客群瞄準AI研究員、資料科學家和學生，開發人員可藉此運行高達兩千億參數的大型語言模型（LLM），售價三千美元起。

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