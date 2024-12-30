晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

龜山餘屋4582宅 六度蟬聯榜首

2024/12/30 05:30

今年Q2全國待售新成屋前十多行政區今年Q2全國待售新成屋前十多行政區

〔記者徐義平／台北報導〕今年第二季全國待售新成屋（餘屋）前十多行政區合計逾三萬宅，占全國新建餘屋比重近三成，又以桃園市龜山區有四五八二宅最多，桃園區三六七○宅次之，且桃園市共三區入榜、合計逾一．一八萬宅，占桃園市餘屋比重逾六十六％，也就是桃園市每十宅新建餘屋，就有六．六宅集中在龜山、桃園及中壢。

根據內政部「低度使用（用電）住宅、待售新成屋」報告，今年第二季全國待售新成屋十．三一萬宅，創史上第二高，僅低於今年第一季的十．七六萬宅。

觀察全國待售新成屋前十多行政區，新北市入榜最多，包括板橋、新莊、淡水及三重四個行政區；第二名桃園市有三個行政區上榜；第三名台中市有北屯、南屯兩區入榜；高雄市則有三民區入榜。而前十多行政區的餘屋均超過兩千宅，龜山是唯一突破四千宅。

房市專家何世昌指出，待售新成屋數量和房價走勢沒有必然性，餘屋數量衝高時，若有需求，成交量就跟著放大，也推升房價上揚；反之，若需求銳減，房價則會顯著修正。因此，如果龜山等餘屋前十多行政區成交量急凍，接下來就可能出現「降價換成交量」的情況。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市供給量膨脹區域容易出現多殺多的風險，不過，目前房價漲幅大，加上「房地合一稅二．○」重稅期限拉長、「平均地權條例」修正案禁止預售屋移轉，都降低投資客換約、短期出場競價的風險，且產業利多尚未完全實現，房價期待仍高，較難出現價格破壞的作用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財