龜山餘屋4582宅 六度蟬聯榜首

今年Q2全國待售新成屋前十多行政區

〔記者徐義平／台北報導〕今年第二季全國待售新成屋（餘屋）前十多行政區合計逾三萬宅，占全國新建餘屋比重近三成，又以桃園市龜山區有四五八二宅最多，桃園區三六七○宅次之，且桃園市共三區入榜、合計逾一．一八萬宅，占桃園市餘屋比重逾六十六％，也就是桃園市每十宅新建餘屋，就有六．六宅集中在龜山、桃園及中壢。

根據內政部「低度使用（用電）住宅、待售新成屋」報告，今年第二季全國待售新成屋十．三一萬宅，創史上第二高，僅低於今年第一季的十．七六萬宅。

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觀察全國待售新成屋前十多行政區，新北市入榜最多，包括板橋、新莊、淡水及三重四個行政區；第二名桃園市有三個行政區上榜；第三名台中市有北屯、南屯兩區入榜；高雄市則有三民區入榜。而前十多行政區的餘屋均超過兩千宅，龜山是唯一突破四千宅。

房市專家何世昌指出，待售新成屋數量和房價走勢沒有必然性，餘屋數量衝高時，若有需求，成交量就跟著放大，也推升房價上揚；反之，若需求銳減，房價則會顯著修正。因此，如果龜山等餘屋前十多行政區成交量急凍，接下來就可能出現「降價換成交量」的情況。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市供給量膨脹區域容易出現多殺多的風險，不過，目前房價漲幅大，加上「房地合一稅二．○」重稅期限拉長、「平均地權條例」修正案禁止預售屋移轉，都降低投資客換約、短期出場競價的風險，且產業利多尚未完全實現，房價期待仍高，較難出現價格破壞的作用。

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