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財經青紅燈》是該跟00940分手了

2024/11/26 05:30

今年3月掀起高股息ETF熱潮的元大臺灣價值高息ETF（00940），上週公告進行成分股調整，這是00940上市後第二次成分股更換，但細看這兩次換股內容，應該有些受益人想跟這檔高股息ETF分手了。

這次00940換股共刪除15檔個股，占50檔成分股的3成，但是被刪除的15檔個股中，有9檔是今年5月才剛新加入的成分股，等於抱股半年就捨棄，這9檔包括三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、長虹（5534）。而漢唐（2404）、可成（2474）、寶成（9904）今年5月才被剔除，這次又回鍋。

今年5月00940第一次更換成分股時，一次選進5檔營建族群，但營建股向來有入帳時間的問題，像是以預售為主的建商，房屋開賣到交屋，可能要3年時間，而交屋才能認列營收獲利，因此市場原本就不認為營建股適合成為高股息成分股，因營建股獲利起伏大，單一年度可能完工交屋的案量多、也可能一兩年出現業績空窗，00940一次選進5檔營建股，想必對這幾檔未來業績的穩定性有一定的把握。

但沒想到5檔才入選成分股的營建股，包括冠德、欣陸、長虹半年就被剔除，而且這3檔股票從5月20日第一次入選成分股到11月19日被宣布剔除，計算00940的報酬率（不含配息），冠德-7%、欣陸-17%、長虹-37%，同一時間營建指數報酬率為-7.8%、大盤則為+7%。

00940以每股10元掛牌，就算以昨天收盤價9.48元還原其每個月的配息，3月就申購的投資人，現在還在賠錢中，而且配息金額也開始減少，這也難怪6月中至今，00940的基金規模少了逾200多億元，昨日剩下1618億元，光看其成分股篩選邏輯，就讓人難以理解，所以實在是該跟00940分手了！（陳永吉）

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