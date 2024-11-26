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出口暢旺 台經院：今年GDP破4％沒問題

2024/11/26 05:30

因出口暢旺，預期今年台灣經濟成長率仍可破四％。（中央社資料照）因出口暢旺，預期今年台灣經濟成長率仍可破四％。（中央社資料照）

服務業、營建業止跌翻揚

〔記者李靚慧／台北報導〕台經院昨公布十月製造業測驗點為九十三．一二點，下滑一．七五點，連續五個月走跌；但服務業與營建業結束連三月下跌態勢，轉為上揚。台經院表示，各產業復甦進度不一，但因出口暢旺，預期今年台灣經濟成長率仍可破四％。

根據台經院最新景氣動向調查，除製造業測驗點連續五個月走跌，十月服務業營業氣候測驗點九十二．一五點、上升○．八三點，結束連三月下跌走勢；營建業營業氣候測驗點一○三．八三點、上揚二．六二點，也結束連三月下跌。台經院分析，營造業雖接近年底趕工潮，但住宅市場買氣較為疲弱，且營造業建材成本仍居高不下，使營造業十月景氣持平。

製造業方面，台經院認為，台灣今年進出口貿易表現上下波動，資通訊因今年基期已高，明年很難繼續成長，但傳產逐漸復甦，機械業接到訂單，鋼鐵業也因中國刺激政策受惠，石化業復甦稍慢，各產業的復甦並非「百花齊放」。不過，台灣出口表現依然暢旺，預期今年台灣經濟成長率破四％不是問題。

另，外界關注中央銀行是否推出第八波選擇性信用管制，台經院認為，央行九月推出的信用管制雖有初步成效，但預期央行還會觀察一段時間再出手調整，預估短期內新青安貸款嚴控措施不會有鬆綁機會，今年整體房市還是價量齊揚，未來半年國內房貸利率仍達二％以上，民眾購屋負擔仍較沉重。

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