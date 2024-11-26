洪申翰︰打造友善職場典範 找回社會信任

勞動部長洪申翰再次向勞發署北分署身故員工及其家屬鞠躬致歉，今日上午將親至北分署視察、為同仁打氣。（記者方賓照攝）

今天上午親至勞發署北分署視察 為同仁打氣

〔記者李靚慧、林欣漢／台北報導〕行政院上週五宣布立委洪申翰出任勞動部長，勞動部昨舉行交接典禮，洪申翰再次向勞發署北分署身故員工及其家屬鞠躬致歉，今日上午將親至北分署視察、為同仁打氣。洪申翰承諾，將改善勞動部成友善職場典範，找回社會信任、守護勞工權益，成為「維護勞權的第一線」。

霸凌案 配合地檢署調查、釐清事實

勞動部勞發署北分署發生職場霸凌輕生案，前部長何佩珊請辭獲准，由洪申翰接任。外界關注霸凌案重啟調查進度，洪申翰表示，分成兩大部分，一是吳姓公務員案，新北地檢署已在偵辦，勞動部全力配合調查，協助檢方釐清責任；二是涉及更廣泛的不當管理，他會重新深入了解，在釐清事實後進行檢討，若有錯誤的管理方式會予以停職。

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對於外界質疑他過去質詢多為移工爭取權益，洪申翰強調，身為勞動部長，「本勞、移工我都挺」，並非只挺移工。至於他是否雖知北分署長謝宜容的不適作為卻不處理？洪申翰表示，四年立委任期因在衛環委員會，有非常多的機會與勞動部員工接觸，因此有「聽聞」謝宜容一些不當的管理作為，但沒有「陳情人」或「受害者」向他陳情，他沒有行政管理權，只能向勞動部反映提醒，仍無法改變謝宜容的作為，有人因此質疑他「吃案」、「壓案」，並非事實。

洪申翰說，經過這場悲劇，勞動部必須確實改善職場文化及內部管理，他會確保人員在安全與尊重的環境中工作，對職場霸凌申訴案可以有效處理，「這是我們責無旁貸的任務」。

洪申翰指出，台灣高齡化、少子化趨勢越來越嚴峻，他期望能提出更具彈性且符合當代需求的政策，以減緩勞工面臨職場與家庭照顧之間的掙扎。他出身基層的社運團體，未來將不改初衷，全力和大家一起解決問題，讓未來的勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞工權益的第一線。

立法院國民黨團昨表示，將於週五立法院院會提案成立霸凌案聽證調查委員會，下週社福及衛環委員會也將要求洪申翰進行施政報告，重新提出霸凌案調查報告。

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