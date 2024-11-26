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南科今年營業額衝二兆元新高

2024/11/26 05:30

南科三期首座動土興建的廠房帆宣系統科技南科六廠，預計明年第二季量產。（記者劉婉君攝）南科三期首座動土興建的廠房帆宣系統科技南科六廠，預計明年第二季量產。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南科營業額高居國內科學園區龍頭，一至八月營業額已超過一．三兆元，全年將上看兩兆元，再創高點。而南科三期首座動土興建的廠房帆宣系統科技南科六廠，預計明年第二季量產，IC大廠聯詠科技進駐南科的新廠也將在今天動土，南科管理局長鄭秀絨表示，「明年南科營業額還會更好」。

南科在AI熱潮、積體電路產業帶動下，一至八月的營業額已較去年同期成長四十．○三％，六大產業全面成長；新設園區也招商有成，截至十月止，南科三期預定建廠有十五家，楠梓產業園區有台積電二奈米先進製程，嘉義園區包括台積電CoWos先進封裝廠共有七家，橋頭園區則有二十四家。

鄭秀絨說，管理局爭取很久的聯詠科技，在南科的新廠將於今天動土，加上轄下六大園區全面成長，明年還會更好，希望在硬體有台積電、軟體有聯詠發揮龍頭效應，營業額可望持續大幅度躍進。

南科三期目前已可看到一棟廠房正在興建中，即是帆宣南科六廠，帆宣專案總監劉曜州表示，公司營收去年達到五百六十三億，今年將破六百億，南科新廠將於明年第二季量產。

對於未來展望，南科管理局投資組長上官天祥說，未來將以「五路齊發」，透過既有及新設科學園區，串聯沙崙智慧綠能科學城及亞灣園區，建構半導體及AI雙核心經濟生態系，實現人工智慧島的願景。

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