新里程碑！》台積高雄2奈米廠 今舉行進機典禮

台積電高雄二奈米第一座廠預計今舉行進機典禮，傳由執行副總暨共同營運長秦永沛主持，高雄市長陳其邁可望受邀參加。（資料照）

預計下月起移入數百台設備 估計最快明年Q2季底試產

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電高雄二奈米第一座廠（P1）預計今天舉行進機典禮，代表二奈米廠將從建廠轉到生產階段，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，二奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計十二月起移入數百台半導體設備。

台積電對於進機典禮非常低調，屬不對外公開的活動。設備供應鏈傳出，進機典禮由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，高雄市長陳其邁可望受邀參加。以竹科已進入試產的二奈米廠推估，數百台設備裝機時程至少要一季，再展開機台調校，估計試產最快約在明年第二季底。

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台積電位於高雄楠梓園區的建廠工程於二○二二年下半年動工，經過建廠承包商日夜趕工，第一座廠第一期工程終於完工，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，後續還有第一座廠第二期工程與辦公大樓、第二座廠（P2）、第三座廠（P3）陸續施工中。

第4、5座廠已啟動環評

台積電第四座廠（P4）、第五座廠（P5）也已啟動環評程序。據了解，為化解當地居民、環保人士對設立晶圓廠可能產生環境污染的疑慮，高雄市政府相關單位上週六特地安排居民、環保人士約三十多人，北上參觀中科、竹科的廢棄物與污水處理設施，陳其邁還特地到竹科污水處理廠與居民、環保人士座談。

受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）對先進製程需求殷切，台積電目前感受到客戶採用二奈米極為踴躍，需求高於三奈米，二奈米世代的A16製程也很有吸引力，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

高雄是台積電未來量產二奈米的重鎮，隨著台積電在高雄投資設廠，國際材料、設備供應商也紛紛在高雄設廠或設置營運據點，半導體聚落隱然成形。

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