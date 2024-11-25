〈財經週報-本週熱點〉Ｑ3經濟成長率可望上修 明年上看3%以上

政府打炒房效應已開始發酵，房貸增幅可能出現收斂。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要數據發布。其中，中央銀行將公布房貸與建築貸款餘額，預期仍雙雙創高，惟年增幅是否反映政府打炒房效應有所收斂，需進一步觀察；主計總處將公布第三季國內生產毛額與明年經濟預測，在出口表現優於預期下，Q3經濟成長率將上修至3.9％以上。

主計總處日前已發布第三季實質國內生產毛額（GDP）成長率概估值為3.97%，比8月預測數高出0.76個百分點，主因出口表現優於預期，若第四季按照原先預測表現，全年經濟成長率將衝破4%、達4.1%。

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主計總處並將更新對明年經濟成長率預測值，外界關切若納入川普重返白宮影響，主計總處是否維持8月時預測值3.25%？

另外，國發會將公布10月景氣燈號，在9月重返黃紅燈後，10月是否再度躍上紅燈，仍有變數。

根據國發會資料，景氣燈號睽違2年半於6月終於再見紅燈後、7月立馬掉回黃紅燈，8月又變回紅燈、9月則再度落至黃紅燈，景氣燈號變化有如春天後母臉，捉模不定。惟國發會表示，雖然燈號在黃紅燈與紅燈區之間來來回回，但是領先及同時指標分別連11個月、17個月上升，顯示景氣維持成長態勢。

房貸與建築貸款餘額 預期仍雙創高

中央銀行將公布10月底國銀房貸與建築貸款餘額，預期將同步再創新高。但因政府打炒房效應已開始發酵，10月台銀等5大銀行新增房貸月減逾200億元，降至876.23億元，房貸增幅或有可能出現收斂。

根據央行統計，9月房貸餘額10兆8,599.98億元與建築貸款餘額3兆4,915.06億元，皆創歷史新高。其中，房貸餘額年增率11.26%、建築貸款餘額年增率則為5.67%。

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