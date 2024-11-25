〈財經週報-投資觀點〉靈活運用權證 保護資產價值

權證贏家「權校大比拚」活動起跑，總獎金高達25萬元，最高有機會贏得5萬元。（取自權證贏家網站）

■蘇逸貞

繼川普成功當選美國下任總統後，其一言一行都對市場帶來相當大的影響力。川普可能推動的基礎建設計畫與製造業回流政策，對台灣的設備產業可能迎來新的市場需求，然而，科技製造企業可能因高關稅政策或被要求加碼在美國投資而面臨壓力。

面對川普政策可能帶來的市場波動，投資人應該多元化自身投資策略，其中包括增加美元資產配置、分散風險至防禦性產業等。此外，透過布局認售權證進行避險，利用權證的槓桿效果，以較小的投入成本維持資產組合價值穩定，更是不可或缺的交易策略。權證連結標的種類涵蓋個股、ETF以及指數，因此不論是想要為單一股票做避險亦或是對抗大盤系統性風險，投資人都可以靈活應用權證，作為保護資產價值的工具。

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總體而言，川普當選後的國際政治與經濟格局將對台灣股市與投資環境構成挑戰與機遇並存的局面。投資人需保持敏銳，靈活應對這一新局勢。利用證券商同業公會權證贏家或各發行人提供的「權證搜尋」工具，找到對應的個股或指數權證，篩選條件建議設定在距到期日90天以上、價外5%至價外15%間的淺價外權證，避免時間價值耗損過快，同時又保有較高的槓桿及價格變動敏感度優勢。

「權校大比拚」 獎金最高5萬

權證贏家「權校大比拚」活動，是11月份期間，針對國內在校之大專院校學生所進行的權證模擬交易競賽，績效前50名可獲得1,000至5萬元不等的現金大獎，歡迎各莘莘學子上網報名參賽。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw 法興權證官網https://tw.warrants.com。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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