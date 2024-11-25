〈財經週報-投資觀點〉買股（現貨）配買權（權證） 交易更加分

台股今年漲幅超過26%，預期交易多空操作與交易頻率等將需更加有彈性。（資料照）

■簡新桓

回顧今年股市表現，台股加權指數截至11月15日止，累計漲幅超過26%，且歷史以來最大漲跌點都在今年出現，雖然因波動較大但交易操作機會也較多，且受消息面影響常有開盤跳空，行情快速反轉情形，整體操作難度不低，但卻是適合權證交易的市場環境。而近期隨美國總統大選落幕，市場風險考量因素由大選不確定性轉至對後續政策的不確定，台股加權指數呈震盪整理，市場趨勢尚未明確表態，展望後市除個股基本面業績題材影響外，仍將聚焦在美國新政府政策的變化上，預期將延續今年波動與反轉不斷的行情，故交易多空操作與交易頻率等將需更加有彈性，才有機會在錯縱複雜的盤勢下脫穎而出。

市場波動放大短線交易機會增多時，相當符合權證短進短出的操作優勢，買賣權證獲利關鍵首要條件為標的篩選，投資人可從有把握、有深入研究之標的著手，依反彈後的高低點設定交易區間，在交易區間低買高賣相對應之權證，並於突破區間時追價的策略來進行交易；加權指數、0050及其成分股、槓反ETF等為投資人好入手、常買賣的權證標的，可透過多交易此類權證來熟悉權證條件的篩選及交易手感，並可進一步搭配現貨操作，藉由權證高槓桿特性，買股（現貨）配買權（權證），交易更加分；但需特別注意，權證是現貨的衍生金融商品，其本身為選擇權的一種，具有選擇權的各類特性，若選擇交易的權證，其價格有因反應持有成本（時間價值）造成價格越來越低時，應適時轉換條件較佳的權證，會更有助於區間操作獲利。

請繼續往下閱讀...

建議挑選優質權證時，可依預計持有時間的長短來篩選權證，偏好短線交易的投資人，因交易買賣進出次數頻繁，交易成本為首要考量，建議選擇買賣價差小且履約價接近目標股價或價內的權證；預計持有時間較長想做波段的投資人，建議選擇持有成本（時間價值）低且隱含波動率較低的權證為佳；權證新手可從中選擇熟悉的標的入手，但需特別注意以加權指數為標的之指數型權證，因實際報價為連結台股指數期貨，而非加權指數，容易造成投資人有權證價格與指數走勢不連動的錯覺；至於進階版的股市當沖客、融資券達人或槓桿交易好手，建議可嘗試將權證加入槓桿投資工具做配置，既可維持整體操作商品之高槓桿高報酬特性，亦可於大行情波動時，有效控制投資成本，減少保證金被追繳的資金風險管控問題。

（作者為中國信託證券公司衍生性商品部副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法