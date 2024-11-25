晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉買股（現貨）配買權（權證） 交易更加分

2024/11/25 05:30

台股今年漲幅超過26%，預期交易多空操作與交易頻率等將需更加有彈性。（資料照）台股今年漲幅超過26%，預期交易多空操作與交易頻率等將需更加有彈性。（資料照）

■簡新桓

回顧今年股市表現，台股加權指數截至11月15日止，累計漲幅超過26%，且歷史以來最大漲跌點都在今年出現，雖然因波動較大但交易操作機會也較多，且受消息面影響常有開盤跳空，行情快速反轉情形，整體操作難度不低，但卻是適合權證交易的市場環境。而近期隨美國總統大選落幕，市場風險考量因素由大選不確定性轉至對後續政策的不確定，台股加權指數呈震盪整理，市場趨勢尚未明確表態，展望後市除個股基本面業績題材影響外，仍將聚焦在美國新政府政策的變化上，預期將延續今年波動與反轉不斷的行情，故交易多空操作與交易頻率等將需更加有彈性，才有機會在錯縱複雜的盤勢下脫穎而出。

市場波動放大短線交易機會增多時，相當符合權證短進短出的操作優勢，買賣權證獲利關鍵首要條件為標的篩選，投資人可從有把握、有深入研究之標的著手，依反彈後的高低點設定交易區間，在交易區間低買高賣相對應之權證，並於突破區間時追價的策略來進行交易；加權指數、0050及其成分股、槓反ETF等為投資人好入手、常買賣的權證標的，可透過多交易此類權證來熟悉權證條件的篩選及交易手感，並可進一步搭配現貨操作，藉由權證高槓桿特性，買股（現貨）配買權（權證），交易更加分；但需特別注意，權證是現貨的衍生金融商品，其本身為選擇權的一種，具有選擇權的各類特性，若選擇交易的權證，其價格有因反應持有成本（時間價值）造成價格越來越低時，應適時轉換條件較佳的權證，會更有助於區間操作獲利。

建議挑選優質權證時，可依預計持有時間的長短來篩選權證，偏好短線交易的投資人，因交易買賣進出次數頻繁，交易成本為首要考量，建議選擇買賣價差小且履約價接近目標股價或價內的權證；預計持有時間較長想做波段的投資人，建議選擇持有成本（時間價值）低且隱含波動率較低的權證為佳；權證新手可從中選擇熟悉的標的入手，但需特別注意以加權指數為標的之指數型權證，因實際報價為連結台股指數期貨，而非加權指數，容易造成投資人有權證價格與指數走勢不連動的錯覺；至於進階版的股市當沖客、融資券達人或槓桿交易好手，建議可嘗試將權證加入槓桿投資工具做配置，既可維持整體操作商品之高槓桿高報酬特性，亦可於大行情波動時，有效控制投資成本，減少保證金被追繳的資金風險管控問題。

（作者為中國信託證券公司衍生性商品部副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財