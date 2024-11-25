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〈財經週報-台股操作策略〉美中貿易再戰 IC設計廠轉單擴大

2024/11/25 05:30

美中貿易戰受惠，IC設計廠有機會拿到更多轉單，明年成長可期。（資料照）美中貿易戰受惠，IC設計廠有機會拿到更多轉單，明年成長可期。（資料照）

記者卓怡君／專題報導

IC設計股價、營收與EPSIC設計股價、營收與EPS

在川普2.0時代來臨下，美中貿易戰也將迎來新的局勢發展，法人看好台灣IC設計廠商有望在美中貿易戰之下受惠，有機會拿到轉單，同時AI（人工智慧）趨勢不變，台灣IC設計產業明年成長可期。

股王信驊（5274）靠著打入輝達AI伺服器，GB200採用更多BMC（遠端伺服器管理晶片），公司對明年維持成長樂觀，信驊董事長林鴻明表示，AI伺服器將扮演主要成長動能，明年將是更好的一年，今年AI伺服器BMC出貨相當強勁，相關產品營收比重約15%，明年可放大到20-25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，明年營運將持續成長。

觸控IC廠義隆電（2458）董事長葉儀晧指出，今年AI PC開始推出，在高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）陸續主打AI PC處理器帶動下，微軟（Microsoft）也將終止支援Windows 10，可望帶動明年筆記型電腦一波換機潮，全年筆記型電腦出貨年成長率有望達10%。

地緣政治帶來機會 有助力加速全球布局

AI帶動半導體朝先進製程快速邁進，對於矽智財（IP）與ASIC（特殊應用晶片）廠商帶來新的成長動能。智原（3035）總經理王國雍表示，先進製程與先進封裝扮演公司兩大成長引擎，AI相關應用明年有望數倍成長，客戶對先進製程的詢問度持續提升，使得公司於先進製程及先進封裝洽談中的案子數量大幅增加，加速先進製程接案的耕耘曲線。

M31（6643）總經理張原熏表示，公司成功在第三季斬獲2奈米IP新案，且關鍵客戶如期開案，先進製程開案動能將延續至明年，也預計與設計服務業者，展開具有量產潛力的先進封裝Chiplet（小晶片）項目合作，地緣政治也帶來機會，M31在跨區域晶圓廠多製程節點的IP，將助力大型晶片設計業者加速全球布局。

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