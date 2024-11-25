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〈財經週報-台股操作策略〉散熱逐步放量 機殼廠營運看旺

2024/11/25 05:30

輝達AI伺服器GB200將逐步放量，散熱廠預期第四季營運將逐步提升。（路透資料照）輝達AI伺服器GB200將逐步放量，散熱廠預期第四季營運將逐步提升。（路透資料照）

記者歐宇祥／專題報導

散熱、機殼股價、營收與EPS散熱、機殼股價、營收與EPS

美國大選過後，台股再次重回AI題材懷抱，因輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200將逐步放量，不受美國大選結果干擾，散熱、機殼廠商多預期第四季、明年營運將逐步提升。因GB200的熱設計功耗提升，有利於水冷散熱領域發展，散熱大廠大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）明年營運看旺。而機殼廠勤誠（8210）、晟銘電（3013）明年營運也有望優於今年。

奇鋐、雙鴻大啖水冷商機

奇鋐今年前三季稅後淨利58.35億元、年增6成，每股稅後盈餘（EPS）15.18元，已超過去年全年。法人認為，12月GB200小量出貨，明年起逐步放量，水冷趨勢未變，奇鋐、雙鴻營運將隨之加速成長，且奇鋐是GB200水冷板的主要供應商之一，也取得分歧管與CDU（冷卻液分配裝置）訂單，加上子公司富世達（6805）維持成長，奇鋐全年營收、獲利將優於市場預期。

雙鴻前三季稅後淨利14.26億元、年增4成，EPS為16.05元。董事長林育申預期，雙鴻明年營運持續成長、估將逐季向上，尤其水冷散熱成長正向，AI需求暢旺，明年水冷產品成長幅度有望上看6倍，營收比重將從今年的約15%成長到45%至50%，帶動毛利率向上；快接頭（QD）也自建自製能力。

機殼族群營運走高

機殼族群則以龍頭廠勤誠、晟銘電最受矚目。勤誠執行長陳亞男指出，因大客戶AI專案、存儲產品等專案需求持續，加上通用型伺服器市況緩步回穩，勤誠全年營運有望創新高，明年也正向看待；晟銘電今年營運成長明確，法人認為，因終端客戶的AI伺服器需求強勁，晟銘電營運也有望持續向上。

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