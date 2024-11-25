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輝達財報報喜 5檔高含「輝」量ETF吸睛

2024/11/25 05:30

高含輝量ETF一覽表高含輝量ETF一覽表

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於高性能AI晶片銷售強勁，輝達第三季財報繳出高於市場預期的成績單。投信多認為，在美國大選結果確定後，不確定性暫時淡化，科技股股價可望回歸基本面，現階段AI產業發展仍備受市場關注，台股有多檔美股ETF含「輝」量相當高，投資人可留意。

輝達公告第三季每股稅後盈餘（EPS）為○．八一美元，高於市場預期的○．七四美元，單季營收達三五一億美元，也優於預期的三三二億美元。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，市場以超高標準看待，對數字不全然買單，但再度印證市場對Blackwell需求有增無減、甚至供不應求，對於台廠供應鏈營運及股價表現可期；在選股上，未來仍可以AI、先進封裝為布局主軸，並聚焦能優先受惠的半導體測試、設備、散熱及電子零組件等高成長性族群。

野村全球科技多重資產基金經理人朱繼元則分析，步入第四季末，標普五○○指數成分股大多已公布第三季財報，無論以營收、盈餘的成長率，還是毛利的角度來看，科技及通訊服務的泛科技股票表現皆遠勝大盤。

他認為，有鑑於AI是當前最具成長潛力的科技趨勢，目前科技股票投資策略可重點布局AI晶片（如輝達、台積電）、伺服器製造（如廣達）、雲端服務（如微軟），對於半導體設備類股，選股著重與GPU相關題材（如CoWoS設備相關類股）。

值得注意的是，投信看好電子股後市，但外資上週賣超台股逾五百億元，買超獨鍾金控股與傳產股，玉山金、中信金、新光金名列買超前三大，短線投資人可多留意外資動態。

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