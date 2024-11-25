美若砍「最惠國待遇」 中貨平均關稅恐逾60％

美國會USCC近日在年度報告中，首度正式建議取消中國永久正常貿易關係（PNTR）地位。（路透資料照）

USCC正式建議︰取消中國永久正常貿易關係地位

降至俄、北韓等水準

〔編譯魏國金／綜合報導〕取消中國永久正常貿易關係（PNTR）地位的呼聲近期在華府有擴大之勢，專家認為，如果美國真的取消中國該地位，中國商品的平均關稅可能上升至六十％以上，中國的貿易地位將降至與北韓、古巴、俄羅斯等國的水準。

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《美國之音》報導，隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（USCC）近日在年度報告中，首度正式建議國會取消中國該地位。此前幾天，美國眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾也推出法案，要求正式中止中國PNTR地位。

USCC年度報告指出，PNTR地位「讓中國在竊取智慧財產權以及操縱市場下，獲得與美國盟友同等的貿易待遇」。穆勒納爾表示，取消該待遇將「保護我們的國家安全，支持供應鏈韌性，並將製造業工作帶回美國和我們的盟友」。

明年取消中國PNTR可能性高

報導指出，PNTR前身為最惠國待遇，二○○○年美國國會投票賦予中國該地位。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際商務研究主任芮恩希說，隨著明年白宮與參眾兩院都由共和黨控制，明年取消中國PNTR地位的可能性非常高。

中國國有證券公司申萬宏源首席經濟學家趙偉發表報告指出，美國最惠國關稅稅率平均二．二％、非最惠國為四十二％，若疊加三○一條款架構下約二十％的關稅，一旦中國失去美國的最惠國待遇地位，平均關稅將上升至六十％以上。

喬治梅森大學莫卡特斯中心研究員鍾偉峰指出，失去美國市場的優惠准入，無疑將對中國經濟造成重大打擊，「當中國國內經濟朝著錯誤的方向發展，尤其現在出口成為更重要的成長引擎時，取消該地位的影響可能更大」。

在內需低迷下，中國將過剩產能低價傾銷海外，《經濟學人》報導，中國過剩產能正壓垮全球鋼鐵業，日本最大鋼鐵公司日本製鐵呼籲政府對中國鋼品課徵反傾銷稅，其第二季淨利年減十一％；歐洲鋼鐵龍頭ArcelorMittal受創更重，同期淨利暴跌七十三％。

憂遭中國洗產地拖累 墨要求使用在地產品

另，美聯社報導，中國以洗產地方式規避美國關稅，墨西哥因充當中國產品流入北美管道而遭抨擊，因擔心美國總統當選人川普及加拿大總理杜魯道因此退出美加墨自由貿易協定，墨西哥政府展開行動，要求企業以在地生產的產品取代中國零組件。

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