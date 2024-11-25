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〈財經週報-台股操作策略〉代工廠毛利率下跌 外資強力賣超

2024/11/25 05:30

AI伺服器股價、營收與EPSAI伺服器股價、營收與EPS

記者方韋傑／專題報導

鴻海第三季毛利率衰退，外資強力賣超，股價大跌。（路透資料照）鴻海第三季毛利率衰退，外資強力賣超，股價大跌。（路透資料照）

AI伺服器今年以來持續帶旺國內相關電子產業鏈業績表現，但是對於輝達代工廠而言卻成為一把雙面刃，大廠鴻海（2317）、廣達（2382）第三季毛利率皆較前一季與去年同期衰退，導致外資強力賣超、股價一度大跌，與前3年季節性走勢南轅北轍，使得市場不得不重新檢視AI利多浪潮下隱含的投資風險。

法人認為，一般而言，倘若毛利率難逃下跌的聯想，就會連帶影響到採用獲利乘上本益比的未來目標價，建議投資人倘若無絕對把握，應多加觀望、謹慎選股，避免短線進出，畢竟未來美國川普政府對中國的新一波貿易戰、科技戰政策將如何執行，目前來看仍為未知數，因此會對伺服器代工廠帶來什麼影響，一旦若要到美國設廠，恐將增加成本，成為未來相關個股的不確定性因素之一。

目前眾所周知的是，業者看好明年AI伺服器訂單量將遠超今年，營收成長幅度將年增雙位數百分比，佔比也會進一步提升。不過，按照代工產業過去的商業模式，當客戶給予的訂單量增多，就會開始考慮壓縮貨款，導致業者的毛利率成長空間逐漸受到抑制，倘若再加上擴產、研發等營業費用，以及匯率波動等因素，獲利表現也將受到衝擊。

AI手機升級 電源、散熱、連接器族群可望雨露均霑

值得慶幸的是，台灣電子產業鏈已為營運前景多方設想，例如鴻海增加AI伺服器零組件自製比率，廣達強化車用電子產品佈局，以及英業達（2356）IC智財即將進入投片階段，皆將成為穩定毛利率的重要基石；此外，仁寶（2324）、和碩（4938）明年也將迎來AI PC換機潮，以及新一代AI手機產生的紅利，在產品規格升級下，連帶週邊電源、散熱、連接器族群，都有望雨露均霑。

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