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〈財經週報-台股操作策略〉川普投顧再回歸 台股續坐大怒神

2024/11/25 05:30

美國總統大選結束後 投信投顧台股的後勢展望美國總統大選結束後 投信投顧台股的後勢展望

記者卓怡君／專題報導

川普確定當選後，台股一路下跌回測季線，與美股創高脫勾。圖為台積電。（資料照）川普確定當選後，台股一路下跌回測季線，與美股創高脫勾。圖為台積電。（資料照）

第四季股市最大變數─美國總統大選在11月上旬落幕，原本市場看好選舉變數消除後，台股回歸到正常軌道，沒想到，川普當選後，川普交易盛行，美元指數急升，川普恐對台灣半導體收取保護費、加徵關稅的議題持續發酵，外資大舉賣超台股，川普2.0時代的到來，宣告台股上下劇烈震盪的「大怒神」走勢就要來臨，投資人只能繫好安全帶，一路停看聽，戰戰兢兢應對「川普投顧」再度回歸。

地緣政治風險 台股一路下跌回測季線

近期各家公司陸續召開法說會，護國神山台積電（2330）展望優於預期，令外資驚艷，台積電董座魏哲家直言「AI（人工智慧）需求是真的」；且美國各大CSP（雲端服務供應商）明年資本支出持續增加，台灣為全球AI供應鏈中心，理該受惠這股科技風潮，但狂人川普一言一行充滿不確定性，外資憂心地緣政治風險，從11月5日川普確定當選後，持續出脫台股，台股不僅沒有隨著美股創高，反倒一路下跌回測季線，與美股脫勾。

國泰金（2882）首席經濟學家林啟超認為，未來川普還是會藉由社群不斷發表談話干擾市場，明年是「亂世繁花」的一年，但看好美股、台股仍有雙位數報酬率，約10%至15%，台股指數可上看2萬5,000點。

台股挑戰2萬6500點 貿易戰與川普2.0是最大變數

群益投顧預估，明年台股指數高點挑戰2萬6,500點，低點預估2萬1,500點、回測年線，上下震盪達5,000點之多，最大外在變數是貿易戰2.0與川普2.0。

群益投顧總經理范振鴻分析，明年最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化、中國政策救市成效、以及美元強弱牽動新興市場資金流向，而台股與費城半導體指數、輝達股價密切連動，反應全球半導體成長與終端市場庫存變化，漸脫離傳統GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出等因素。

創新科技 可望持續引領股市投資浪潮

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識，其中走在浪尖上的「創新科技」，可望持續引領股市投資浪潮。

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