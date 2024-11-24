新南向首波越馬星 台商看好泰國接棒

台商新南向投資，將眼光轉向泰國。圖為日前外貿協會赴泰國舉辦台灣形象展，展示台灣各領域的尖端技術。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕二○一八年第一波美中貿易戰開打後，台商開始配合客戶加速分散市場，多將工廠自中國移轉到東南亞。根據經濟部投審司統計，今年前十月我對新南向國家投資金額高達八十一．一九億美元（約台幣二六三六億元）、年增率破六成，又以星、越、馬為主要地區，但近來已有不少台商將眼光轉向泰國。

投審司統計，今年前十月核准對新南向投資二五三件、年增幅近四成，金額八十一．一九億美元、年增幅六十三％，包括世界先進二十四億美元投資新加坡VSMC（與恩智浦在新加坡共同成立的合資公司），興建十二吋晶圓廠等。

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五大PCB廠赴泰國布局

供應鏈東台、士電跟進落地

官員表示，美中貿易戰開打後，台商布局不斷調整，不僅有指標性大廠因應地緣政治挪動板塊，中型廠商也跟著品牌廠商、客戶，移往新南向地區投資，隨川普重返白宮，供應鏈移轉仍持續。

台商觀察，先前越南是新南向最熱門投資地點，但川普二．○不只針對中國，甚至將其「洗產地」國家也納入，業者因應變化得更具彈性，泰國有脫穎而出趨勢。

貿協董事長黃志芳分析，川普二．○除了針對中國關稅力道很重，也會檢視其他國家，對美貿易順差將是指標之一，泰國在政治、經貿部分相對均衡、健康，投資風險也相對較低。

工具機大廠東台表示，受到中國加一（China Plus One）轉移趨勢影響，全球前五大PCB（印刷電路板）廠已在泰國布局，隨著大廠完工啟用、效益將浮現，東台也將供應商拉到泰國，在當地設立技術服務中心，可就近服務客戶；重電大廠士電也因PCB大廠欣興到泰國設廠，主因是「台商仍會選擇熟悉的供應商」，士電也受益供應鏈移轉商機。

台泰投保協定 助攻台商投資

經濟部統計，去年台商赴泰獲准投資案共九十四件、金額約十三．二三億美元，已是泰國第五大外資來源國；另台泰談判兩年多的「投資促進及保障協定」也在今年六月簽署，讓台商赴泰投資更具誘因。

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