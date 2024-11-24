晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普1.0南向台商 不擔心2.0新挑戰

2024/11/24 05:30

川普2.0對中國新關稅來勢洶洶，鈞興-KY預計明年只留四成產能在中國，六成將移往越南、墨西哥等供應鏈。圖為鈞興-KY總經理杜春輝。（資料照，記者林菁樺攝）川普2.0對中國新關稅來勢洶洶，鈞興-KY預計明年只留四成產能在中國，六成將移往越南、墨西哥等供應鏈。圖為鈞興-KY總經理杜春輝。（資料照，記者林菁樺攝）

供應鏈移轉利多不變

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統大選落幕，候任總統川普明年一月才上任，但其選前喊出不僅要對中國課徵高達六十％關稅，對其他國家也將課徵十到二十％關稅。川普一．○時代就南向的台商多表示，早有應對經驗，二．○將更能應變，鈞興-KY第一波美中貿易戰後就積極南向設廠，預期隨著川普重返白宮，供應鏈移轉利多不變；上銀也說，關稅衝擊影響估有限。

上銀：關稅衝擊影響估有限

鈞興-KY是電動工具、齒輪生產製造商，原主要生產工廠位於中國珠海，二○一八年第一波美中貿易戰爆發後，配合美系客戶要求，不再重押中國，前往越南設廠。 鈞興坦言，初期確實辛苦，中間還面臨到全球景氣波動、庫存去化等，導致訂單移轉較預期落後，直到去年下半年移轉越南廠效益才浮現。

面對川普即將重返白宮，鈞興-KY透露，最大客戶第一時間就通知，人、機、料都要準備好，預期高關稅將至，客戶想法是能省多少是多少，將提前拉貨，急單將在農曆年前出貨。

鈞興-KY分析，關稅問題絕對會讓市場版圖變動，其大客戶已加快產能移轉進度，原本今年只移轉二成到非中生產據點，但今年已超標突破三成，預計明年只留四成產能在中國，六成將移往越南、墨西哥等供應鏈。

鈞興：

美系客戶新品項 指定越南廠開發

鈞興-KY透露，日本某最大工具機集團M品牌，為求穩定發展，可忍受先前二十五％關稅，中國生產基地並未移轉到東南亞，但隨著川普確定重返，近來已拉響警報，因為若關稅拉高到六十％，不可能不移轉因應；客戶已主動聯繫要評鑑鈞興-KY越南廠，盼再增加合格供應商。鈞興-KY很多客戶的新品項都指定到越南開發，「越南二期勢在必行」，目前情勢之下，一定會加快腳步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財