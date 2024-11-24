川普1.0南向台商 不擔心2.0新挑戰

川普2.0對中國新關稅來勢洶洶，鈞興-KY預計明年只留四成產能在中國，六成將移往越南、墨西哥等供應鏈。圖為鈞興-KY總經理杜春輝。（資料照，記者林菁樺攝）

供應鏈移轉利多不變

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統大選落幕，候任總統川普明年一月才上任，但其選前喊出不僅要對中國課徵高達六十％關稅，對其他國家也將課徵十到二十％關稅。川普一．○時代就南向的台商多表示，早有應對經驗，二．○將更能應變，鈞興-KY第一波美中貿易戰後就積極南向設廠，預期隨著川普重返白宮，供應鏈移轉利多不變；上銀也說，關稅衝擊影響估有限。

上銀：關稅衝擊影響估有限

鈞興-KY是電動工具、齒輪生產製造商，原主要生產工廠位於中國珠海，二○一八年第一波美中貿易戰爆發後，配合美系客戶要求，不再重押中國，前往越南設廠。 鈞興坦言，初期確實辛苦，中間還面臨到全球景氣波動、庫存去化等，導致訂單移轉較預期落後，直到去年下半年移轉越南廠效益才浮現。

請繼續往下閱讀...

面對川普即將重返白宮，鈞興-KY透露，最大客戶第一時間就通知，人、機、料都要準備好，預期高關稅將至，客戶想法是能省多少是多少，將提前拉貨，急單將在農曆年前出貨。

鈞興-KY分析，關稅問題絕對會讓市場版圖變動，其大客戶已加快產能移轉進度，原本今年只移轉二成到非中生產據點，但今年已超標突破三成，預計明年只留四成產能在中國，六成將移往越南、墨西哥等供應鏈。

鈞興：

美系客戶新品項 指定越南廠開發

鈞興-KY透露，日本某最大工具機集團M品牌，為求穩定發展，可忍受先前二十五％關稅，中國生產基地並未移轉到東南亞，但隨著川普確定重返，近來已拉響警報，因為若關稅拉高到六十％，不可能不移轉因應；客戶已主動聯繫要評鑑鈞興-KY越南廠，盼再增加合格供應商。鈞興-KY很多客戶的新品項都指定到越南開發，「越南二期勢在必行」，目前情勢之下，一定會加快腳步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法