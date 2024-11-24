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川普財經首長就定位 立場軟硬有別

2024/11/24 05:30

川普提名金融服務鉅子、對中鷹派盧特尼克為商務部長，他多次強調支持對中國產品徵收60％關稅。（路透）川普提名金融服務鉅子、對中鷹派盧特尼克為商務部長，他多次強調支持對中國產品徵收60％關稅。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著避險基金經理人貝森特被提名為美國新任財政部長，加上先前商務部長拍板為金融服務鉅子盧特尼克，川普政府主要財經首長已就定位，前者將協助重設全球貿易秩序、執行數兆美元的減稅、確保通膨受控制、管理不斷增加的國債與維持金融市場信心，後者將領導美國的關稅與貿易政策推進。

財長貝森特 助川普重設全球貿易秩序

川普在提名貝森特時說，「他將支持我的政策，這些政策將驅動美國的競爭力、遏止不公平的貿易失衡，努力創造一個將成長置於首位的經濟，特別是透過我們即將到來的全球能源主導地位」。

華府與金融圈認為提名貝森特是務實的選擇。曾與貝森特有業務往來的Exante Data創辦人諾迪格說，貝森特是「有分寸的溝通者，而非鬆動的大砲，他作為財長，這是一項優勢」。

在關稅政策上，牛津經濟研究院專家史威特表示，貝森特向來站在較不激進的一邊，他出任財長，預期可扮演川普超高關稅競選承諾的煞車角色；米施勒金融集團董事卡佩羅也說，貝森特的關稅政策是要確保貿易能為美國經濟提供動能，否則將面臨加徵關稅。

全球首富馬斯克之前公開力挺川普政權移交小組共同主席、金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克出任財長，但最終川普提名盧特尼克為商務部長、並「額外直接負責美國貿易代表署」。

對中鷹派盧特尼克 力挺對中60％關稅

雖然商務部位階較低，但致力促進美國工業，在支撐美國半導體產業、降低對亞洲依賴的政策上，扮演關鍵角色。拜登執政時期，商務部強化量子運算、先進半導體與製造設備等關鍵技術的出口管制，盧特尼克也被視為是對中鷹派。

盧特尼克支持對中國產品徵收六十％關稅，並對其他所有進口產品徵收十％關稅；川普第一任期與中國展開關稅戰，盧特尼克對美國製造業的流失，多次強調「我完全支持川普」。

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