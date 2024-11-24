晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普拍板索羅斯門徒貝森特接財長

2024/11/24 05:30

美國總統當選人川普22日宣布，將提名避險基金經理人貝森特為新任財政部長。（美聯社）美國總統當選人川普22日宣布，將提名避險基金經理人貝森特為新任財政部長。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普二十二日宣布，將提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）為新任財政部長。金融時報報導，貝森特作為川普政府中最重要的經濟官員，他的動向將成為全球關注焦點；布魯金斯研究院資深研究員威塞爾形容，這項人事案「可讓市場鬆口氣，至少房裡有個經濟人」。

華爾街鬆口氣「至少房裡有個經濟人」

川普讚揚貝森特是「全球首屈一指的國際投資人，也是『美國優先』議程的堅定倡導者」；他說，貝森特的任務是「協助美國開啟新的黃金年代」，包括中止貿易失衡。

六十二歲的貝森特曾任索羅斯基金管理公司投資長，有「索羅斯門徒」的封號，目前是宏觀避險基金Key Square集團執行長。Evercore ISI近期向客戶提出報告說，「基於貝森特對總體經濟與市場的了解，以及對債券市場的信譽，使他成為投資人最喜愛的財長人選」。

主責中止貿易失衡、減稅、控制赤字

若順利獲得參議院通過，貝森特將承擔起諸多挑戰，包括將川普大幅減稅政見化成法律，與貿易夥伴就關稅談判保持聯繫，還有處理川普兌現其驅逐移民承諾所導致的經濟影響，而最關鍵的是規模二十八．六兆美元的國債市場，貝森特將負責監管這個全球最大的債券市場。

川普的經濟計畫預料未來十年將增加美國負債多達十五兆美元，被質疑將引發通貨膨脹。米施勒金融集團董事卡佩羅指出，「貝森特是財政鷹派，他必定對經濟與市場造成積極影響；他希望控制支出，讓財政部長的施政重新與市場一致」。

摩根大通資產管理投資組合經理人米斯拉也說，「貝森特曾談論分階段實施關稅的方式，以及直言必須控制赤字」；CrediSights美國投資級與宏觀策略主管葛里菲斯認為，貝森特深知獨立的聯準會（Fed）是美元成為全球儲備貨幣及美國公債成為避險標的關鍵原因，預期聯準會將得以聚焦其穩定物價與就業最大化的雙重使命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財