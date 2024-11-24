川普拍板索羅斯門徒貝森特接財長

美國總統當選人川普22日宣布，將提名避險基金經理人貝森特為新任財政部長。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普二十二日宣布，將提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）為新任財政部長。金融時報報導，貝森特作為川普政府中最重要的經濟官員，他的動向將成為全球關注焦點；布魯金斯研究院資深研究員威塞爾形容，這項人事案「可讓市場鬆口氣，至少房裡有個經濟人」。

華爾街鬆口氣「至少房裡有個經濟人」

川普讚揚貝森特是「全球首屈一指的國際投資人，也是『美國優先』議程的堅定倡導者」；他說，貝森特的任務是「協助美國開啟新的黃金年代」，包括中止貿易失衡。

請繼續往下閱讀...

六十二歲的貝森特曾任索羅斯基金管理公司投資長，有「索羅斯門徒」的封號，目前是宏觀避險基金Key Square集團執行長。Evercore ISI近期向客戶提出報告說，「基於貝森特對總體經濟與市場的了解，以及對債券市場的信譽，使他成為投資人最喜愛的財長人選」。

主責中止貿易失衡、減稅、控制赤字

若順利獲得參議院通過，貝森特將承擔起諸多挑戰，包括將川普大幅減稅政見化成法律，與貿易夥伴就關稅談判保持聯繫，還有處理川普兌現其驅逐移民承諾所導致的經濟影響，而最關鍵的是規模二十八．六兆美元的國債市場，貝森特將負責監管這個全球最大的債券市場。

川普的經濟計畫預料未來十年將增加美國負債多達十五兆美元，被質疑將引發通貨膨脹。米施勒金融集團董事卡佩羅指出，「貝森特是財政鷹派，他必定對經濟與市場造成積極影響；他希望控制支出，讓財政部長的施政重新與市場一致」。

摩根大通資產管理投資組合經理人米斯拉也說，「貝森特曾談論分階段實施關稅的方式，以及直言必須控制赤字」；CrediSights美國投資級與宏觀策略主管葛里菲斯認為，貝森特深知獨立的聯準會（Fed）是美元成為全球儲備貨幣及美國公債成為避險標的關鍵原因，預期聯準會將得以聚焦其穩定物價與就業最大化的雙重使命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法