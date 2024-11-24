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高房價擠壓坪數 雙北平均不到30坪

2024/11/24 05:30

全國、六都住宅平均面積變化全國、六都住宅平均面積變化

〔記者徐義平／台北報導〕房價上漲擠壓民眾購屋負擔能力，建商競相採取「高單價、低總價」策略，造成新案坪數越推越小；根據最新發布今年第二季全國、六都房屋稅籍住宅平均面積統計，幾乎都創下近五年同期最小紀錄，雙北市第二季住宅平均面積更不到三十坪。

專家：考量未來換屋 小宅賣壓恐最重

根據統計，第二季全國房屋稅籍住宅平均面積僅約三十九．六四坪，是九年半來平均面積最小的一季，對比有統計以來單季最大面積的二○二一年第一季達四十．九坪，減少約一．二六坪；六都中的雙北市第二季住宅平均面積均不到三十坪，新北市僅約二十八．七九坪，台南市約四十七．四四坪，而桃園市約四十．五五坪，是有統計以來的十六年最小一季。

房市專家何世昌分析，新案坪數規劃越來越小，主因包括每戶人口數減少、購屋負擔沉重及高價住宅仍受到限貸令衝擊，因大坪數住宅銷售不佳，多數建商只能改投小宅懷抱。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，新建案出現高單價、小坪數的小宅趨勢，但新蓋的二房、三房，實際使用面積遠較中古屋同房型縮水不少，考量未來的換屋需求，小宅市場賣壓恐將最重。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，若觀察房屋稅籍住宅數量，越住越小的趨勢已相當明確，分析近十年全國使用執照核發住宅數量的平均坪數變化，今年較二○一四年的每戶平均樓地板面積已大減約二十八．四％。

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