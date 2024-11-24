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41國來台掃樓 加勒比海諸島買最多

2024/11/24 05:30

「外國人」來台掃樓獵地「外國人」來台掃樓獵地

「外國人」共買進土地逾4.2萬坪 掃樓面積逾11.7萬坪

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部地政司最新彙整，去年共有四十一個國家人民來台掃樓獵地，位於加勒比海的開曼、維京群島買最多。這些「外國人」共買進土地逾四．二七萬坪、相當半個大安森林公園大小；掃樓面積逾十一．七三萬坪、相當於台北一○一大樓的總樓板面積。

獵地、掃樓前兩名

均是英屬開曼、維京

去年外國人來台購買土地、建物的前二名均由英國海外屬地的蓋（開）曼群島、以及維京群島等拿下，前者購地約二．九四萬餘坪，占去年外國人獵地比重逾六十八％，後者掃樓約三．二六萬坪、占比逾二十七％。兩者去年獵地、掃樓合計面積，分別較二○二二年多出一．八五倍以及十四％。

港人買房需求量高

偏好有捷運重劃區

去年香港人來台掃樓約○．八一萬坪、居外國人第三名，相當於淡水小坪頂「萬通台北二○一一」近一半樓地板面積；港人獵地約一六七一坪，為去年外國人第五名。房地產業者指出，香港人來台買房地產多數是移民需求，因此購買住宅的居住需求比例相對高。

房市專家何世昌指出，近年「真外資」大概只有香港人來台買房需求量較高，而港人較偏好有捷運的重劃區，例如林口、淡海新市鎮等地，且大多以中、低總價房型為主。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，英屬海外領地類似避稅天堂的資金來台購屋，絕大多數是台灣人背景，因台灣並不像東京等國際大都市，沒有那麼多外國人購置不動產需求。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，除了台商借道僑外資投資房地產外，受到全球供應鏈本土化帶動，真外資也持續布局台灣，例如外商台灣美光在中科后里園區投資擴廠，今年砸八十一億元布局南科兩座廠房、以及友達晶材位在中科后里的部分土地和廠房。

另由法國液化空氣集團（Air Liquide）與遠東新世紀集團合資成立的亞東工業氣體，隨著半導體材料需求而擴大投資；還有日商不動產開發公司，包括三井不動產、大和房屋以地上權、或與建商成立項目公司、合建等策略進行營運、開發，也是墊高外國人投資需求的主因。

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