阻建商養地 土銀：逾期未動工 利率調高1碼

響應政府政策，土地銀行董事長何英明昨表示，十一月起土建融新案都要切結，若超過十八個月未動工，利率將調高一碼、每展延一年收回貸款一成。（記者陳梅英攝）

董事長何英明︰土建融新案都要切結 展延一年收回貸款一成

〔記者陳梅英／台北報導〕響應政府政策，土地銀行董事長何英明昨表示，十一月起土建融新案都要切結，若超過十八個月未動工，利率將調高一碼、每展延一年收回貸款一成；何英明指出，在政府積極打炒房下，近期建商購地已轉趨觀望、甚至縮手，新青安也有降溫情況。

政府打炒房 「建商觀望心態濃厚」

土地銀行昨舉行員工健行活動。何英明說，土銀因是不動產信用專業銀行，土建融規模達五千億元以上；截至十月底，土建融未動工餘額已降至千億元以下，僅九一三億元，較去年底大減二六○億元，且土銀近期也重新檢討，對於逾期未動工案件，利率由原本半碼提高至一碼，每申請展延一年，收回貸款本金也從五％拉高至一成。

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何英明指出，近期明顯感受到建商對土地需求減弱，以最近中部標案來看，過去標出率幾乎一○○％，現在只有三到四成，且溢價率降至十％以下，幾乎是接近底價，政府打炒房措施一直推出，「建商現在也不敢進去，觀望心態濃厚」。

明年房市展望 「交易量一定會降」

對於明年房市展望，何英明看法保守，「交易量一定會降」，因成屋市場交易會更貼近市場現況，只看房貸並不客觀，因房貸有時是反映二到三年前預售屋，可觀察法拍市場，若法拍市場不好，實體市場也不會好。

另新青安最近申貸熱度也略有降溫，且土銀為了配合政策，也新設十支新青安專線，解決民眾申貸上的疑慮。土銀指出，新青安貸款受益於利息補貼，雖面臨貸款資金緊縮，但仍為自用住宅貸款首選，預估十一月及十二月新青安貸款業務成長可持平；一般房貸業務因年底為預售屋完工交屋高峰，預計仍會維持成長，十月起土銀新增房貸利率將受到各行庫房貸水位及央行總量管制影響而逐漸上升。

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