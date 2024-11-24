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為勞動部霸凌案鞠躬致歉 許銘春：深切反省 避免再發生

2024/11/24 05:30

勞動部勞發署北分署爆發霸凌輕生事件，前勞動部長許銘春昨現身指出，前晚她發出的聲明已把話講得很清楚，不過她想強調，在這場悲劇之後，包括自己在內的相關人士都應該深切反省，接受人民檢討。（記者黃佳琳攝）勞動部勞發署北分署爆發霸凌輕生事件，前勞動部長許銘春昨現身指出，前晚她發出的聲明已把話講得很清楚，不過她想強調，在這場悲劇之後，包括自己在內的相關人士都應該深切反省，接受人民檢討。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕勞動部勞發署北分署爆發霸凌輕生事件，前勞動部長許銘春昨現身指出，前晚她發出的聲明已把話講得很清楚，不過她想強調，在這場悲劇之後，包括自己在內的相關人士都應該深切反省，接受人民檢討；至於是否要退出高雄市長初選，許銘春並未表態。

退出高雄市長初選？ 許未表態

許銘春前晚發出聲明致歉。她說，身為部長、未能知悉幹部管理能力有問題，自身責無旁貸，但她也想說，「一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具」；許多對於她的指責與批評，都願意承擔，這是她曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的；但她希望所有政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實，應追究的是一條寶貴生命為何消逝？及探討如何在未來不讓同樣的事情發生，而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。

許銘春昨參加高市義消運動會時，再度鞠躬道歉。她說，在這場悲劇之後，包括自己在內的相關人士都應該深切反省，接受人民檢討，但不是相互的攻擊和推諉，讓這件事情的討論回歸理性，深刻銘記悲劇不要再發生，作為前勞動部長，她對往生者和社會大眾深深地表達歉意。

媒體追問，民進黨籍立委林淑芬提到前次長王安邦曾向許銘春反映霸凌的事，許銘春簡單說了一句：「沒有」，隨即轉身。媒體再追問是否考慮退出高雄市長初選，許銘春未發一語，沒有表態。

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