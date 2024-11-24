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〈財經週報-生成式AI〉即時分析用戶行為 個人化行銷當道

2024/11/24 05:30

搶先發展AI的公司，不能保證能成為最後的贏家，Google不是首家推出搜尋引擎的公司，但它最終成為霸主。（路透）搶先發展AI的公司，不能保證能成為最後的贏家，Google不是首家推出搜尋引擎的公司，但它最終成為霸主。（路透）

記者方韋傑／專題報導

隨著生成式AI技術的發展，原先透過「預測式AI」搶佔行銷市場商機的業者，在技術層面已順應時代趨勢並與時俱進。人工智慧與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星技術長陳明愉表示，AI生態系正在透過自動化的意圖預測、個人化決策、內容創建、策略優化等關鍵流程，大幅改變市場行銷方式。

陳明愉指出，導入生成式AI的自動化工具能即時分析用戶行為，優化廣告投放，而以此技術驅動的行銷助手則能夠預測用戶偏好，提供量身訂做的個人化推薦。生成式AI讓企業能夠快速打造多重劇本，根據不同用戶的反饋精進行銷策略與產品亮點，讓品牌業者能更確定消費者需求，並提供高度個人化、成效顯著的行銷活動。

陳明愉認為，隨著生成式AI生態系的逐步成型，各行各業都會迎來巨大的發展機遇，AI正在改善自動駕駛、智慧運輸系統，而人形機器人在智慧製造、物流、醫療保健甚或日常生活中提供服務。同時，AI在數位內容與行銷中的應用，如電影、遊戲、音樂創作、視覺設計、教學與廣告行銷等，正在給市場帶來前所未有的創新機會，為企業提供開創新局的途徑。

建構完整生態系公司 才是最後贏家

陳明愉提到，現在許多領先發展AI的公司，雖然是平台變革的先驅，但搶進的舉動並不能保證能成為最後的贏家。例如，谷歌並非首家推出搜尋引擎的公司，但它最終成為霸主。同樣，蘋果也不是製造手機的第一家企業，但iPhone現在卻成為智慧型手機發展的指標性產品。歷史多次證明，圍繞著新技術並成功建構完整生態系的公司，才能發揮最顯著的影響力。

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