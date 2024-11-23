任期最短勞動部長 何佩珊請辭獲准

勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，勞動部長何佩珊（左）請辭獲准，任期僅一八六天。圖為二十日何淚灑立院備詢台，允諾負起政治責任。（資料照，）

〔記者鍾麗華、李靚慧／台北報導〕勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，總統賴清德、行政院長卓榮泰公開致歉，勞動部長何佩珊（見圖左，資料照）也請辭獲准，任期僅一八六天；行政院發言人李慧芝昨表示，勞動部考績會已依法定程序做出決定，何佩珊當面向卓揆提出辭呈，卓揆也已准辭，並指定由勞動部常務次長陳明仁暫時代理執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

據了解，民進黨十三日中常會，中常委、不分區立委洪申翰就曾在會中示警勞發署的職場霸凌輕生事件，身兼黨主席的賴清德總統也指示政院應妥適處理；不過，勞動部做出行政調查報告讓輿論炸鍋，事發後處置不夠明快、讓事件延燒，職場霸凌案演變成政治事件。

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對於行政院介入時間是否太晚？李慧芝解釋，政院在得知日前勞動部同仁輕生原因恐與霸凌事件有關時，便立即要求勞動部儘速釐清真相，若確有霸凌事件發生，應嚴予懲處、避免同仁持續受到不公平對待。

李慧芝重申，卓揆日前已指示各部會在一週內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況；此外，卓揆也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。

勞動部前身為勞工委員會，二○一四年升格，何佩珊為第六任部長，過去任期最長的是前任部長許銘春、長達二二七五天，其次是陳文雄的六三七天，郭芳煜任職二六四天，而何佩珊最短、僅一八六天。

何佩珊今年五二○上任後，立即面對勞保年改、缺工、引進印度移工時程等議題壓力，她提出「財務撥補就是改革」、「年改絕不砍給付」等保證，雖給千萬勞工「定心丸」，但也引發「不改革」質疑；在缺工議題上，她以促進婦女重回職場、鼓勵中高齡「延後退」、鬆綁僑外生留台限制，多管齊下增進勞動力；也在與印度簽署MOU後，完成首次的工作層級會議；「多元陪伴照顧服務試辦計畫」也將自今年底起跑。她任期雖僅短短半年，卻完成諸多重要工作。

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