晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

任期最短勞動部長 何佩珊請辭獲准

2024/11/23 05:30

勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，勞動部長何佩珊（左）請辭獲准，任期僅一八六天。圖為二十日何淚灑立院備詢台，允諾負起政治責任。（資料照，）勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，勞動部長何佩珊（左）請辭獲准，任期僅一八六天。圖為二十日何淚灑立院備詢台，允諾負起政治責任。（資料照，）

〔記者鍾麗華、李靚慧／台北報導〕勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，總統賴清德、行政院長卓榮泰公開致歉，勞動部長何佩珊（見圖左，資料照）也請辭獲准，任期僅一八六天；行政院發言人李慧芝昨表示，勞動部考績會已依法定程序做出決定，何佩珊當面向卓揆提出辭呈，卓揆也已准辭，並指定由勞動部常務次長陳明仁暫時代理執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

據了解，民進黨十三日中常會，中常委、不分區立委洪申翰就曾在會中示警勞發署的職場霸凌輕生事件，身兼黨主席的賴清德總統也指示政院應妥適處理；不過，勞動部做出行政調查報告讓輿論炸鍋，事發後處置不夠明快、讓事件延燒，職場霸凌案演變成政治事件。

對於行政院介入時間是否太晚？李慧芝解釋，政院在得知日前勞動部同仁輕生原因恐與霸凌事件有關時，便立即要求勞動部儘速釐清真相，若確有霸凌事件發生，應嚴予懲處、避免同仁持續受到不公平對待。

李慧芝重申，卓揆日前已指示各部會在一週內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況；此外，卓揆也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。

勞動部前身為勞工委員會，二○一四年升格，何佩珊為第六任部長，過去任期最長的是前任部長許銘春、長達二二七五天，其次是陳文雄的六三七天，郭芳煜任職二六四天，而何佩珊最短、僅一八六天。

何佩珊今年五二○上任後，立即面對勞保年改、缺工、引進印度移工時程等議題壓力，她提出「財務撥補就是改革」、「年改絕不砍給付」等保證，雖給千萬勞工「定心丸」，但也引發「不改革」質疑；在缺工議題上，她以促進婦女重回職場、鼓勵中高齡「延後退」、鬆綁僑外生留台限制，多管齊下增進勞動力；也在與印度簽署MOU後，完成首次的工作層級會議；「多元陪伴照顧服務試辦計畫」也將自今年底起跑。她任期雖僅短短半年，卻完成諸多重要工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財